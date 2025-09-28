Burkina : Santé-Pharmaciens-72h-Célébration

Bobo-Dioulasso : Les pharmaciens célèbrent la journée mondiale du pharmacien par le sport et la solidarité

Bobo-Dioulasso, 27 sept. 2025 (AIB) – les pharmaciens de la Région Ordinale de l’Ouest ont clôturé, ce samedi 27 septembre 2025, les 72 heures de la journée mondiale du pharmacien par un cross et une séance d’aérobic, activités destinées à promouvoir la santé et la cohésion autour de leur profession.

Chaque année, la communauté pharmaceutique commémore le 25 septembre comme la journée mondiale du pharmacien. Pour l’édition 2025, le Conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bobo-Dioulasso a organisé trois jours d’activités, placées sous le thème : « Pensez pharmacien, pensez santé ».

Au programme figuraient un don de sang, des émissions radiophoniques, ainsi que les activités sportives qui ont regroupé pharmaciens, collaborateurs et partenaires. Le cross a démarré au rond-point du Cinquantenaire, avec un passage par la maison de la culture, avant de s’achever par une séance d’aérobic devant la maison du pharmacien.

Selon le président du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens, Dr Abdoul Aziz Djiré, cette célébration est un moment de réflexion et de communion : « Chaque 25 septembre, nous célébrons notre profession, elle est une opportunité pour mettre en lumière l’engagement, la compétence, et les missions essentielles qui caractérisent les pharmaciens, acteurs incontournables de santé publique.

Elle nous offre également une occasion de réfléchir sur les défis et les perspectives dans l’exercice de notre profession. »

Le Dr Djiré a rappelé que le sport demeure un facteur essentiel de santé : « L’activité physique peut procurer la santé, elle est bénéfique pour le bien-être quand elle est pratiquée régulièrement »

Au-delà de la dimension sanitaire, la rencontre visait également à renforcer les liens entre les différents acteurs du secteur pharmaceutique. Pour le Dr Djiré, cette synergie contribue à consolider l’esprit d’équipe et à placer la profession au service du bien-être des populations.

Agence d’Information du Burkina

