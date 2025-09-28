Burkina : Sport-Football-Tournoi-Djiguiya

Bobo-dioulasso : tournoi Djiguiya : the Best d’Accart-ville s’adjuge la 4ème édition

Bobo-dioulasso, 27 sept. 2025 (AIB) – Après quelques années de pause, le tournoi Djiguiya a signé son retour cette année pour une 4ème édition riche en émotions.

Elles étaient 32 équipes sur la ligne de départ, mais ce sont le Collectif du secteur 21 (habillé en blanc) et The Best d’Accart-ville (habillé en rouge) qui ont décroché leur ticket pour la grande finale disputée le samedi 27 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso.

Devant un public venu nombreux, les deux formations se sont affrontées dans un dernier duel palpitant en deux fois vingt minutes de jeu. Plus réalistes et dominateurs, les joueurs d’Accart-ville vont venir à bout de leurs adversaires avec autorité par 3 buts à 0, soulevant ainsi le trophée de la présente édition.

Au-delà de l’aspect sportif, le tournoi Djiguiya s’est voulu également, un véritable cadre de rassemblement et de promotion de la cohésion sociale. « Cet objectif est atteint, au regard de l’engouement constaté du lancement jusqu’à la finale », a confié le promoteur Alpha Yago. Celui-ci a aussi exprimé sa gratitude aux partenaires, tout en adressant ses félicitations aux équipes pour leur fair-play. Il a aussi rassuré le public quant à sa volonté de pérenniser l’initiative et de façon régulière afin de contribuer activement à la consolidation du vivre-ensemble à travers le football, facteur de rapprochement.

Pour les récompenses, The Best d’Accart-ville, vainqueur de la compétition, a reçu un ballon, un jeu de maillots, une enveloppe de 300 000 F CFA plus le trophée. L’équipe finaliste malheureuse, Collectif du secteur 21, est repartie avec un ballon et 150 000 F CFA. Le meilleur joueur, le meilleur gardien, l’équipe fair-play ainsi que l’équipe classée 3ᵉ ont également été distingués avec des kits sportifs et des enveloppes financières.

Cette 4ème édition du tournoi Djiguiya restera sans doute gravée dans les mémoires, tant par la qualité du jeu que par l’esprit de fraternité et de convivialité qu’elle a su instaurer. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris en 2026 pour la 5ème édition.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata