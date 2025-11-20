Burkina – Conseil des ministres

Création du Fonds d’assistance sociale et de solidarité nationale « Seenimin »

Ouagadougou, le 20 novembre 2025 (AIB) – Le Conseil des ministres a adopté un décret portant création du Fonds d’assistance sociale et de solidarité nationale (FASSN), dénommé « Seenimin », qui signifie « Entraide » en langue nationale « bwamu.

Le Fonds Seenimin résulte de la fusion du Fonds national de solidarité et de résilience sociale (FNS-RS) et du Fonds d’assistance judiciaire (FAJ). Il aura pour mission de contribuer à la prise en charge des personnes et groupes sociaux vulnérables ou en détresse, notamment à travers le financement des actions humanitaires et l’appui à l’exercice de leurs droits en justice.

