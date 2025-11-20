Burkina – Conseil des ministres

Création du Fonds d’appui au sport et à la presse privée « Wassa Bondo »

Ouagadougou, (AIB) – Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création du Fonds d’appui au sport et à la presse privée (FASP), dénommé « Wassa Bondo »,

signifiant « le grenier du succès » en langue Dioula

Dans un contexte de résilience économique qui exige une meilleure rationalisation des ressources publiques et une simplification des mécanismes de financement, le gouvernement a engagé une réforme des Fonds nationaux. C’est dans ce cadre que s’opère la fusion du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs et du Fonds d’appui à la presse privée.

Le décret vise à formaliser la création du FASP, chargé de contribuer, à travers le financement, à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de sport, de loisirs, ainsi qu’à l’accompagnement des entreprises de presse privée.

Ce nouveau fonds permettra de renforcer la cohérence des interventions publiques, d’optimiser la gestion des ressources humaines et financières et d’accroître l’impact des actions de l’État dans les secteurs du sport, des loisirs et de la presse privée.

Agence d’Information du Burkina (AIB)