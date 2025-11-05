Koulpélogo : Une campagne de vaccination contre la poliomyélite est lancée à Ouargaye du 7 au 10 novembre 2025

Ouargaye, 5 novembre 2025 (AIB)– Dans un communiqué officiel en date du 3 novembre 2025 et signé par le son Secrétaire général Patindé Zoungana, le Haut-commissaire de la province du Koulpélogo a annoncé le lancement d’une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite, prévue pour se dérouler du 7 au 10 novembre 2025. Cette initiative s’inscrit dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination, et vise principalement les enfants de la province.

Les cibles de cette campagne sont les enfants âgés de 0 à 59 mois, qui bénéficieront de la vaccination contre la poliomyélite, de la supplémentation en vitamine A et du dépistage de la malnutrition. Quant aux enfants âgés de 12 à 59 mois, ils seront soumis au déparasitage.

Les agents vaccinateurs iront à la rencontre des populations, en effectuant des tournées de porte à porte dans les quartiers, villages, marchés, hameaux de culture et lieux publics, afin d’assurer une couverture maximale de la vaccination. Le communiqué sera diffusé en plusieurs langues locales, dont le mooré, le yaana, et le français, pour garantir l’accès à l’information à tous les citoyens.

Le Haut-commissaire appelle la population à réserver un accueil chaleureux aux équipes de vaccination et à participer activement à cette campagne de santé publique, soulignant que la lutte contre la poliomyélite et la malnutrition est un combat collectif qui nécessite l’engagement de chaque citoyen.

Pour garantir une couverture optimale, le communiqué précise que des mesures de sensibilisation seront prises pour informer la population sur les dates et les lieux des opérations de vaccination.

