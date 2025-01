Confédération des États du Sahel : les Vice-présidents de la Commission nationale installés

(Ouagadougou, 24 janvier 2025). Le Président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-CES), Bassolma BAZIÉ a procédé ce vendredi après-midi à l’installation des Vice-présidents de l’Institution.

Il s’agit du Vice-président chargé du suivi des questions de défense et de sécurité, Ernest Auguste Guiwassa YELEMOU, et du Vice-président chargé du suivi des questions de développement, Adama SIGUIRÉ. Ils ont été nommés le 23 décembre 2024 par le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Cette cérémonie d’installation marque officiellement leur prise de service au sein de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Au nom du Chef de l’État, le Président de la CN-CES a félicité les Vice-présidents pour leur nomination. Il les a invités à mettre l’intérêt national au-dessus de tout dans l’accomplissement de leur mission.

C’est une mission qu’il a qualifiée de stratégique, de complexe et même périlleuse au regard du contexte actuel de notre pays et de l’espace de la Confédération des États du Sahel. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de travailler à faire de la Confédération des États du Sahel, une confédération des peuples, un espace ouvert à l’ensemble des peuples du monde.

Pour le Vice-président chargé du suivi des questions de défense et de sécurité, Ernest Auguste Guiwassa YELEMOU, « sa prise de service est un stimulant et une occasion précieuse de contribuer à la réalisation de nos ambitions collectives et surtout de notre noble mission ». Selon M. YELEMOU, cette mission au CN-CES est également « une opportunité unique de contribuer à façonner un avenir prometteur pour notre espace, la Confédération des États du Sahel ».

Quant au Vice-président chargé du suivi des questions de développement, Adama SIGUIRÉ, il a, traduit sa reconnaissance et celle des autres Vice-présidents au Chef de l’État pour la confiance placée en eux pour cette « noble » mission au bureau de coordination de la CN-CES.

« Je demande humblement au Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ de compter sur ma détermination, sur mon engagement, sur mon sens du sacrifice et de l’honneur pour relever les défis majeurs de développement aux côtés du Président de la commission nationale et en complicité avec les autres vice-présidents », a déclaré le Vice-président chargé du suivi des questions de développement, Adama SIGUIRÉ.

Il entend travailler avec dévouement, promptitude et fidélité pour répondre aux attentes des populations de la Confédération des États du Sahel.

Le Vice-président chargé du suivi des questions diplomatiques, Sibidi Emmanuel DARANKOUM absent de la cérémonie pour des raisons administratives et d’agenda sera installé ultérieurement, a indiqué le Président de la CN-CES, Bassolma BAZIÉ.

Direction de la communication de la Présidence du Faso