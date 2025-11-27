Burkina-Conseil-des-ministres

Conseil des ministres : Le Secrétaire Général du Gouvernement désormais élevé au rang de ministre

Ouagadougou, 27 novembre 2025 (AIB) – Le Conseil des ministres a adopté ce mercredi un décret révisant l’organisation et les attributions du Secrétariat général du Gouvernement et du Conseil des ministres, a appris l’AIB. Cette révision confère désormais au Secrétaire général du Gouvernement le rang de ministre.

Cette relecture révise le décret n°2022-1140/PRES/TRANS/PM/SGG-CM du 30 décembre 2022 et consacre notamment l’élévation du Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres au rang de ministre.

Le nouveau texte intègre également l’architecture de l’organisation-type des départements ministériels, prévoyant la création de postes de conseillers techniques et d’un service de protocole.

Selon le Conseil, cette réorganisation vise à renforcer l’efficacité du Secrétariat général du Gouvernement et du Conseil des ministres dans l’accomplissement de ses missions.

Agence d’Information du Burkina (AIB)