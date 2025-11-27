Mobilité urbaine : l’Etat prend le contrôle total de la SOTRACO

Ouagadougou, le 27 novembre 2025 (AIB) – Le Conseil des ministres a adopté deux décrets relatifs à l’augmentation de la participation de l’État dans le capital de la Société de transport en commun (SOTRACO) et à la reprise des actions détenues par divers actionnaires privés.

Créée en 2004, la SOTRACO, dont le capital social initial de 800 millions F CFA a été porté à 5 milliards F CFA en 2024, a enregistré la même année un déficit financier de près de 200 millions de F CFA.

Dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité, l’État a récemment acquis 500 bus pour renforcer les capacités de la SOTRACO et améliorer la mobilité urbaine des élèves, étudiants et populations.

Le premier décret adopté vise à accroître la participation de l’État dans le capital social de la société, au regard de son rôle stratégique dans la mise en œuvre de l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité.

Le second décret autorise la reprise par l’État de 36 075 actions, soit 8,39% du capital social, détenues par des actionnaires privés.

L’adoption de ces deux décrets consacre désormais la prise de contrôle totale de la SOTRACO par l’État et devrait permettre d’insuffler une nouvelle dynamique de gestion afin de mieux accompagner la politique gouvernementale en matière de mobilité urbaine.

Agence d’Information du Burkina (AIB)