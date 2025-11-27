Zoundwéogo : L’AFEMIB outille 25 femmes pour faciliter leur intégration à la chaîne d’approvisionnement d’une société minière

Gogo, 27 nov. 2025 (AIB) L’Association des femmes du secteur minier du Burkina (AFEMIB) a organisé, du 25 au 26 novembre 2025 à Gogo, province du Zoundwéogo, un atelier de sensibilisation sur le contenu local et la Plateforme Nationale de la Promotion du Contenu Local (PNPCL) au profit de 25 femmes entrepreneures issues des structures locales, afin de leur permettre de mieux profiter des opportunités de marché offertes par la mine Kiaka SA.

Cette activité a permis de renforcer les capacités des femmes entrepreneures issues des coopératives sur la stratégie nationale du contenu local et le mécanisme de la PNPCL, en vue de faciliter leur intégration dans la chaîne d’approvisionnement de la société minière Kiaka SA, implantée dans la commune de Gogo.

Le Chef du département du contenu local au Secrétariat Permanent du Contenu Local et de la Promotions des Investissements (SP/CLPI), Roger Zoungrana, a rappelé que la politique nationale du contenu local vise à rendre l’exploitation minière plus inclusive.

« Les mines mobilisent d’importantes ressources. La vision du gouvernement est que leurs retombées profitent à l’ensemble des populations », a-t-il indiqué.

Il a présenté la plateforme nationale de promotion du contenu local comme un outil essentiel permettant aux entreprises féminines de saisir les opportunités offertes par les sociétés minières. Les travaux se sont accentués sur ‎la sensibilisation au contenu local, la formation aux standards qualité et procédures minières, la mise en réseau et création d’un répertoire national d’entreprises féminines.

Pour l’AFEMIB, représentée par son chargé de programme, Edouard Kambiré, l’enjeu est de permettre aux femmes de s’intégrer pleinement dans la chaîne d’approvisionnement minier.

« Nous voulons que les femmes disposent des compétences nécessaires, notamment sur les lois qui régissent la fourniture de biens et services à la mine », a-t-il expliqué.

Il a traduit sa reconnaissance au Projet d’appui au renforcement de la gestion du foncier et des Mines (PARGFEM) pour son soutien financier.

A l’issue de travaux, au nom des bénéficiaires, la représentante des associations féminines de Gogo, Rasmata Sebgo, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des communications et leur impact sur leurs activités et leurs familles.

Dans son allocution à la cérémonie d’ouverture, le Président de la délégation spéciale (PDS) de Gogo, Issa Tiendrebéogo, a réaffirmé l’engagement des autorités communale à accompagner cette initiative visant à promouvoir l’autonomisation des femmes entrepreneures.

Le PDS a invité les participantes à partager l’information, à s’approprier les textes et de travailler dans l’union. Il a enfin traduit sa reconnaissance à l’AFEMIB et au SP/CLPI pour leur disponibilité et le choix porté sur la commune de Gogo.

Agence d’information du Burkina

BGB/yos