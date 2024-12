Complexe scolaire Marie-Gabrielle-Choulet : le Chef de l’Etat invite les élèves à connaître le sens profond du Ditanyè.

(Bobo-Dioulasso, 1er décembre 2024). Présent dans la capitale économique du Burkina Faso, dans le cadre l’inauguration de l’usine de transformation de tomate, le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu, le vendredi 29 novembre dernier, la visite des élèves du complexe scolaire Marie-Gabrielle-Choulet, situé à proximité du pied-à-terre du Président du Faso.

Les élèves de ce complexe scolaire comprenant le primaire et le secondaire sont venus exprimer leur admiration et leurs félicitations au Chef de l’Etat pour les efforts consentis dans la reconquête du territoire et pour le développement du pays.

Par la voix de leur porte-parole, Rahinatou Olivia DABOU, élève en classe de 5e, les élèves ont réitéré leur soutien aux actions du Président du Faso, entreprises dans le domaine de l’éducation et pour le bien-être des enfants.

« Nous vous transmettons toutes nos bénédictions et nos encouragements. A l’école chez nous, nous pratiquons l’élevage et la couture », a souligné la porte-parole, s’adressant au Président du Faso. Et pour joindre l’acte à la parole, les visiteurs ont apporté au Chef de l’Etat des présents, fruits de leur production (un coq et un pagne tissé Faso Danfani).

Tout en félicitant ses visiteurs, le Chef de l’Etat a exprimé sa fierté de constater que ces élèves ont reçu les valeurs de bon voisinage inculquées par leurs encadreurs.

« Je suis encore plus ému de voir qu’en plus des cours classiques, vous faites de l’élevage et du tissage », a indiqué le Président du Faso, qui rappelle que le gouvernement est engagé dans une dynamique de promotion d’une formation alliant la théorie à la pratique.

Il a invité ses hôtes à plus de discipline, au travail bien fait, au respect de leurs enseignants et des valeurs qui fondent la nation burkinabè. « L’hymne national que nous venons de chanter, chaque phrase est importante », a rappelé le Chef de l’Etat qui a recommandé aux élèves de chercher à en connaître le sens profond.

Selon le Capitaine Ibrahim TRAORE, la connaissance du sens profond des vers, va contribuer à faire de ces élèves de bons patriotes, pour l’avenir de notre Nation ».

Le Président du Faso a enfin rassuré les élèves que tout sera mis en œuvre pour qu’ils puissent vivre « dans un Burkina de paix, un Burkina solidaire, un Burkina prospère, un environnement sain ».

Direction de la Communication de la Présidence du Faso