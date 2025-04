COMOE : Aïd el-Fitr 2025 / Les musulmans ont prié pour la paix

Banfora, 31 mars 2025 (AIB) – Les fidèles musulmans de la cité du Paysan noir ont marqué la rupture de leur jeûne ce lundi 31 mars 2025 dans la matinée, par la prière de l’Aïd el-Fitr. La grande prière qui a sanctionné l’événement à la Place de la Nation, à partir de 8 heures, a rassemblé une foule nombreuse. C’est l’imam de la grande mosquée de Banfora, El Hadji Ahmad Sanogo, qui a officié cette prière en présence des responsables de plusieurs communautés religieuses et des autorités régionales, conduites par Badabouè Florent Bazié, gouverneur de la région.

Après les deux Rakats, l’imam Sanogo, entouré de ses disciples et collaborateurs, a procédé à la lecture de son sermon. En substance, il a exhorté les fidèles musulmans à la tolérance, à la cohésion, à une bonne conduite dans la société et au pardon.

En outre, il a invité les fidèles au renforcement de la foi et a insisté sur les bienfaits du jeûne. El Hadji Ahmad Sanogo a prié pour la région et tout le Burkina Faso.

Il a rendu hommage aux hommes engagés sur les fronts, souhaité un prompt rétablissement à tous les malades et prié pour le repos de l’âme des disparus.

Il a également imploré Dieu Tout-Puissant afin qu’Il accorde la force nécessaire aux premières autorités du pays pour venir à bout du terrorisme.

Pour cette prière marquant la fin du jeûne musulman, les fidèles ont massivement répondu présents.

À en croire Amadou Barry, ancien président de la communauté peule pendant plus d’une décennie, cette prière est très importante pour le croyant musulman, car elle consacre le couronnement du « mois béni » du jeûne.

En compagnie de plusieurs membres de sa communauté, il est venu prier pour obtenir la miséricorde du Tout-Puissant.

Il a souligné que la communauté peule vit en parfaite harmonie avec ses hôtes. « Si quelqu’un vient dans une localité avec un simple sac de voyage et parvient à obtenir un hangar, et par la suite un sonsoribougou (non loti), c’est qu’il se sent bien accueilli. Autrement, il aurait poursuivi son chemin », a-t-il illustré.

Il faut rappeler que les responsables de plusieurs communautés religieuses et les autorités régionales, conduites par Badabouè Florent Bazié, gouverneur de la région, sont allés apporter leur soutien aux fidèles musulmans de la région en cette occasion.

Au nom des plus hautes autorités du pays, Badabouè Florent Bazié a souhaité une bonne fête à l’ensemble des musulmans de la région. Il les a exhortés à continuer à œuvrer pour la cohésion sociale et pour le retour de la paix au Burkina Faso.

À Banfora, plusieurs autres sites de prière ont également accueilli les fidèles pour cette célébration de fin de jeûne.

Agence d’information du Burkina