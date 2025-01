Burkina- Sissili-Promotion-Patriotisme

Commune de Silly : Le président de la délégation spéciale invite les populations à accompagner le président du Faso

Léo, 8 janv. 2025 (AIB)- Le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Silly, Christophe Bonkoungou a invité le mercredi 8 janvier 2025, lors de la traditionnelle montée mensuelle des couleurs, les populations de sa circonscription à s’inscrire dans la dynamique d’accompagnement du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le président de la délégation spéciale (PD) de la commune rurale de Silly, Christophe Bonkoungou a sacrifié à la traditionnelle montée des couleurs ce mercredi 8 janvier 2025 dans l’enceinte de ladite mairie.

La cérémonie s’est déroulée en présence des forces vives de la commune, des Forces de défenses et de sécurité (FDS) et des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) avec une forte mobilisation des élèves.

A l’occasion, le PDS Bonkoungou a encouragé les FDS et VDP pour leur abnégation et leur engagement au quotidien pour le retour de la paix et de la sécurité dans sa commune.

Il a également félicité l’ensemble des populations et tous les travailleurs de la commune de Silly sans distinction pour la résilience dont ils font montre dans un contexte sécuritaire difficile.

M. Bonkoungou a par ailleurs invité les directeurs et les chefs de services à faire de la montée du drapeau, un symbole de patriotisme.

Christophe Bonkoungou a exhorté les jeunes à avoir surtout un amour pour leur patrie et à défendre vaille que vaille le drapeau du Burkina-Faso partout où ils seront.

Le premier magistrat a renouvelé ses vœux pour 2025 à l’endroit de ses administrés.

« Je formule à l’endroit de toutes les forces vives de la commune mes vœux de santé, de paix, de sécurité, d’aboutissement des aspirations les plus chères et d’engagement collectif pour une stabilité et un développement de la commune de Silly », a-t-il souhaité.

Il faut noter que la commune de Silly est une localité située à 82 km de la Léo, chef-lieu de la province de la Sissili dans la région du Centre- Ouest.

Agence d’information du Burkina

