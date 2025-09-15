Burkina-Changements Climatiques-Lutte-Forum

Changements climatiques : une synergie d’actions au cœur d’un forum

Ouagadougou, 15 sept. 2025. (AIB)- L’Agence Belge de Coopération Internationale (Enabel) et l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV) organisent le forum des acteurs de la gestion des ressources naturelles. Trois jours durant, les participants venus de neuf pays pourront partager leurs expériences autour du thème : « Gestion durable des ressources naturelles : la synergie au service de la résilience socio-écologique du sahel ».

« La dégradation des ressources naturelles menace la sécurité alimentaire, l’emploi des jeunes, la paix sociale et détermine si une communauté reste sur ses terres ou est contrainte à migrer. En finalité, elle conditionne la richesse nationale, donc les écoles, les hôpitaux et les emplois de demain » déclare Danny Denolf, Directeur Pays pour le Mali et le Burkina Faso de Enabel.

Pour lui, la dégradation des ressources naturelles n’est pas une abstraction mais plutôt quelque chose de concret, observable chaque jour.

M. Denolf s’exprimait lundi, à Ouagadougou à l’occasion de l’ouverture officielle du forum des acteurs de la gestion des ressources naturelles.

Une initiative de l’Agence Belge de Coopération Internationale (Enabel) et l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV).

Les participants venus du Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Mauritanie, Luxembourg, Pays-Bas, Belgique et Espagne ont trois pour échanger autour du thème : « Gestion durable des ressources naturelles : la synergie au service de la résilience socio-écologique du sahel ».

Ce forum vise à créer une synergie d’actions pour l’amélioration de la résilience des populations et des écosystèmes sahéliens.

Pour l’Ambassadeur et Consul général du Royaume de Belgique au Burkina Faso, le contexte climatique du Sahel est exigeant mais porteur d’opportunités.

« La région sahélienne, nous le savons, fait face à une combinaison de défis majeurs tels que la dégradation des ressources naturelles, les impacts du changement climatique, les pressions démographiques, mais aussi les défis humanitaires et sécuritaires. Ces défis affectent directement les systèmes de production, la sécurité alimentaire, la biodiversité et, en définitive, la résilience des populations » affirme L’Ambassadeur.

Le forum des acteurs de la gestion des ressources naturelles qui comprend trois axes, l’eau, la terre, les ressources ligneuses et non ligneuses, est soutenu par le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA).

Dr Boureima Kouanda, Secrétaire général du ministère en charge de l’Environnement, prenant la parole au nom du Ministre Roger Baro a souhaité que ce forum soit un cadre de collaboration renforcé, d’identification de solutions adaptées, et surtout un plan d’action partagé.

Il a rappelé que le ministère a placé la reforestation et la restauration des écosystèmes au cœur de la stratégie de résilience de l’année 2025, avec la 7ᵉ édition de la Journée Nationale de l’Arbre.

« Nous avons lancé des initiatives novatrices telles que ‘’l’Heure patriotique pour reverdir le Faso’’, ‘’une province, un bosquet médicinal’’, ‘’une école, un jardin botanique’’, ‘’le coup de pédale pour l’arbre’’ » relève Dr Kouanda.

