Bam/Sabcé : Les populations impactées par Bissa Gold se regroupent en association pour une meilleure cohabitation

Kongoussi, 14 sept. 2025 (AIB) – Les populations affectées par l’exploitation de la société Bissa Gold ont officiellement lancé samedi, leur association, à Zankoom, dans la commune de Sabcé. Dénommée Association des populations impactées par Bissa Gold (APIBG), elle ambitionne d’œuvrer à la bonne cohabitation entre la mine et les populations riveraines.

L’APIBG a pour président Robert Ouédraogo et rassemble les villages impactés par Bissa Gold des communes de Sabcé, Guibaré et Mané. « Nous avons créé l’association pour servir d’interface avec la mine et pour éviter d’aller en rang dispersé si chaque village a des préoccupations. Désormais, nous invitons donc tous ceux qui veulent interagir avec Bissa Gold de passer par l’association parce que c’est en nous unissant qu’on est plus forts » a-t-il déclaré.

Robert Ouédraogo a par ailleurs salué les réalisations de la société minière en faveur des communautés impactées, notamment des infrastructures scolaires, sanitaires, des forages et divers appuis, tout en invitant à une cohabitation bénéfique des deux parties.

Plusieurs représentants de villages ont pris la parole pour se réjouir de l’initiative, précisément ceux de Sabcé, Bissa village, Goungla, Bouïga, Bissiguin, Yalgwéogo, Yilou Koukoundi Gougré, Mané etc.

Le Naba Koanga de Rissiam qui était présent avec plusieurs de ses ministres, a félicité le président Robert Ouédraogo et son bureau pour l’officialisation de l’association. Il a encouragé les populations à lui faire confiance en l’accompagnant honnêtement.

Son porte-parole, le chef du village de Goungla a précisé : « Nous nous reconnaissons en cette association et nous invitons les populations à lui faire confiance et à se démarquer surtout de certaines manifestations contre la mine qui s’apparentent à de la manipulation. Nous les encourageons à soutenir cette initiative et à toujours privilégier le dialogue structuré avec Bissa Gold ».

En rappel, L’APIBG est formé d’un bureau de 10 membres. Elle a obtenu son récépissé le 24 janvier 2025 et son siège social est basé dans la commune de Guibaré.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata