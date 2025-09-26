ATHLETISME-BFA-SPORT-CHAMPIONNAT

Championnats nationaux d’athlétisme : 5 pays invités, plus de 200 athlètes attendus au stade du 4 août

Ouagadougou, 26 sept. 2025 (AIB)-Les championnats nationaux d’athlétisme se dérouleront du 27 au 28 septembre prochain au stade du 4 Août de Ouagadougou avec plus de 200 athlètes dont ceux de 5 pays de la sous-région ouest africaine invités, a annoncé la Fédération burkinabè d’athlétisme au cours d’une conférence de presse.

« Les championnats nationaux d’athlétisme font leur retour au stade du 4 Août de Ouagadougou avec 5 pays invités dont la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Mali et le Niger et le Burkina Faso, pays hôte. Plus de 200 athlètes sont attendus à ce rendez-vous », a annoncé le premier vice-président de la Fédération burkinabè d’athlétisme Missiri Sawadogo.

Le technicien de l’athlétisme burkinabè a indiqué que « ces championnats seront les plus relevés. On aura des records nationaux car ce sont les meilleurs de toutes les régions du Burkina et ceux des pays invités qui seront là».

Plusieurs grands noms de l’athlétisme burkinabè s’exprimeront sur les pistes et les terrains des différentes disciplines comme Sibiri Sita (demi-fond), Soumaila Sabo (triple saut) Alane Sawadogo (saut), les sœurs Awa et Zalissa Zongo (saut et triple saut) en cadets, ou encore Daouda Coulibaly au Javelot. « Il y aura des surprises car la piste est bonne », renchéri le vice-président Missiri Sawadogo.

Ces championnats nationaux se tiennent alors que les grands rendez-vous internationaux (championnats du monde et africains) sont passés et pour l’ancien directeur technique national Sawadogo, « l’objectif de ces championnats nationaux est de prendre part aux jeux d’Accra.

Plusieurs prix seront décernés aux plus méritants en numéraire et en médailles. Les prix en numéraire vont de 8000F à 100 000F et pour les médailles, il y en aura de toutes les couleurs (or, argent et bronze).

Agence d’information du Burkina

as/ata