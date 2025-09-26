Noumbiel : Les agents des eaux et forêts renforcent leurs capacités en matière de poursuites judiciaires

Batié, 23 sept. 2025 (AIB) – Le directeur provincial des Eaux et Forêts du Noumbiel, Athanase Didier Bamouni, a présidé lundi à Midebdo, la 3ᵉ session statutaire de son service, consacrée au bilan du 3ᵉ trimestre et au renforcement des capacités des agents sur les actions de poursuites judiciaires en matière de police forestière et environnementale et la rédaction de procès-verbaux.

Après avoir présenté un bilan trimestriel jugé satisfaisant par M. Bamouni, les participants ont bénéficié d’un atelier de renforcement de capacités animé par le premier Substitut du procureur du Tribunal de Grande Instance de Gaoua, Seydou OUEDRAOGO.

La formation a porté sur les actions de poursuites judiciaires en matière de police forestière et environnementale, les missions spécifiques des agents investis de la qualité d’officier de police judiciaire et la rédaction de procès-verbaux.

Les échanges ont été marqués par des questions d’éclaircissement, des apports et des partages d’expériences.

En saluant les efforts des agents, le directeur provincial a invité ses collaborateurs à plus de vigilance pour maintenir les engagements pris en faveur de la protection de l’environnement.

La direction provinciale des Eaux et Forêts du Noumbiel supervise une importante réserve forestière, dont la forêt classée de Koulbi qui s’étend sur plus de 40 000 hectares.

Agence d’information du Burkina