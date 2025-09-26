Ouagadougou : Faso Mêbo désenclave la voie sud de l’hôpital de Tingandogo

Ouagadougou, 26 septembre 2025 (AIB)-Les travaux de terrassement de la voie sud de l’hôpital de Tingandogo, lancés dans le cadre de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, sont exécutés à 90 %, a annoncé jeudi le commandant de la 2ᵉ brigade routière, le capitaine Yasser Traoré.

Longue de 1,2 km, la piste facilitera l’accès aux différents services de l’hôpital, notamment le service de cancérologie. Les techniciens ont dû surmonter de nombreuses difficultés liées aux remontées d’eau et au caractère marécageux du terrain.

« À chaque décapage, nous avons dû renforcer le terrassement par un apport en terre latéritique », a expliqué le capitaine Yasser Traoré.

Selon l’ingénieur en génie civil Jean-Baptiste Kohio, membre de l’équipe technique, le chantier initialement prévu sur 600 m a été prolongé à 1,74 km avec l’autorisation de la hiérarchie.

« Nous avons procédé à un débroussaillage, un décapage et un remblai d’une épaisseur moyenne de 0,5 m. Aujourd’hui, la voie est bien délimitée et praticable », a-t-il ajouté.

Déployée depuis six mois, l’initiative Faso Mêbo vise à désenclaver et à aménager les infrastructures routières et publiques dans les villes et villages du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

