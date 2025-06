CYCLISME-BFA-SPORT-FBC-CHAMPIONNATS

Championnat national A : Daouda Soulama succède à Paul Daumont

Ouagadougou, 22 juin 2025 (AIB) – Daouda Soulama de l’Association des jeunes cyclistes de Koudougou (AJCK) a été sacré dimanche sur l’Avenue Thomas Sankara, champion du Burkina, succédant à Paul Daumont, a constaté l’AIB.

Le rouleur de l’AJCK a bouclé les 170,560km en solitaire, en 4h04mn22secondes, soit une vitesse moyenne de 41,878km/h.

Parti de Kokoloko à la sortie ouest de Ouagadougou, les 84 coureurs issus de 25 clubs, sur la ligne de départ, ont ensuite fait les ¾ de la voie de contournement jusqu’à la sortie nord (route de Kongoussi) pour replier sur Ouagadougou. C’est à l’entrée de la capitale burkinabè que 11 coureurs dont 4 de l’AJCK, 3 de l’AS Bessel, 2 de l’USFA et 2 de Makafa, ont décidé de s’échapper du peloton. Ils creusent un écart de 25 secondes.

Sur l’Avenue Thomas et pendant que les fuyards tentaient d’amorcer la descente en direction de la Pédiatrie (pour 7 tours de piste), Abdoul Wahab Bouda (AJCK) sort du groupe et tente une échappée solitaire. Il décrocher 2 primes aux passages sur la ligne d’arrivée avant de se faire reprendre à 2 tours de la fin de la course.

C’est là que son coéquipier Daouda Soulama tente lui aussi, sa chance. Il est aidé par ses coéquipiers Saturnin Yaméogo et Wahab Bouda qui ont énormément gêné tactiquement les autres concurrents. Soulama creuse un important écart de près de 30 secondes pour aller franchir en solitaire la ligne d’arrivée.

« Merci à Dieu. Je n’y croyais pas. Mes coéquipiers ont beaucoup travaillé derrière pour me permettre de remporter cette victoire et je les remercie », a laissé entendre le roi de la route du jour Daouda Soulama.

Il explique que c’est son entraineur qui lui a demandé de tenter cette échappée solitaire à deux tours de pistes de l’arrivée finale. Il succède ainsi à Paul Daumont, vainqueur l’année dernière et qui est absent cette fois-ci.

Il remporte le trophée, la médaille d’or, le maillot du champion et la somme de 100 000FCFA, laissant à son coéquipier Saturnin Yaméogo, arrivé 2e, la médaille d’argent et la somme de 75 000FCFA. Souleymane Koné (AS Bessel) est arrivé 3e pendant que Kanhaï (Makafa de Banfora) est resté au pied du podium.

Ces championnats nationaux de cyclisme ont concerné les petites catégories. Au niveau des moins de 17 ans c’est Latif Pasgo de Tenkodogo qui a été champion. Mahamadi Ouangrawa (RCK) est sacré au niveau des juniors alors que chez les U23, c’est Soumaïla Ilboudou qui est champion.

Le conseiller technique et représentant du ministre en charge des sports, Rasmané Sawadogo a présidé ces championnats et a félicité les organisateurs pour la bonne tenue et rassuré que le département des sports continuera de soutenir les sports pour permettre aux athlètes de toujours bien défendre les couleurs du pays.

Le président de la Fédération burkinabè de cyclisme Ignace Béréwoudougou s’est félicité de la bonne organisation des activités et a lancé un appel aux partenaires de multiplier les compétitions pour garder la bonne forme des Etalons cyclistes jusqu’au prochain tour du Faso.

