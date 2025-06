BURKINA-CENTRE-OUEST-ENVIRONNEMENT-REBOISEMENT-PATRIOTISME-FASO

Centre-Ouest : Le gouvernorat participe à l’effort national de reboisement

Koudougou, 22 juin 2025 (AIB) – Dans le cadre de l’opération « L’heure patriotique pour reverdir le Faso », le gouvernorat de Koudougou, sous la houlette du gouverneur Adama Jean Yves Béré, a activement contribué à l’initiative de reboisement.

Ce sont une quarantaine d’arbres, parmi lesquels des espèces médicinales, fruitières et d’ombrage, qui ont été plantés entre 8h et 9h par le personnel du gouvernorat. La Direction régionale des eaux et forêts a apporté son appui technique essentiel à cette action.

Le gouverneur a salué l’engagement de ses collaborateurs et les a exhortés à veiller à la pérennité des arbres mis en terre, soulignant l’importance de cette contribution au reverdissement de la région.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/AS/ATA