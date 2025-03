Cérémonie de montée des couleurs à la Présidence du Faso : le drapeau de la Confédération des États du Sahel flotte désormais au palais présidentiel de Koulouba

(Ouagadougou, 3 mars 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé ce lundi dans la matinée, la cérémonie solennelle de montée des couleurs au palais présidentiel de Koulouba. Désormais, le drapeau de la Confédération des États du Sahel flotte aux côtés de celui de notre pays.

Cette cérémonie a été une occasion pour le Chef de l’État de réaffirmer la marche irréversible de la Confédération vers l’indépendance et la souveraineté des États du Sahel. « Nous continuons à construire petit à petit ce à quoi nos peuples aspirent », souligne le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ note une prouesse dans la construction de l’AES, en dépit du scepticisme de départ de certains observateurs et analystes. « Nous sommes en train de réussir quelque chose que certains ne souhaitent pas voir, que certains aussi n’ont pas réussi à faire », soutient le Président du Faso. Il rappelle : « L’AES est née dans le sang et la sueur et va poursuivre son chemin pour le bonheur des peuples du Sahel ».

Au cours de cette cérémonie solennelle de montée des couleurs, le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a marqué la disponibilité et l’ouverture des États du Sahel pour des partenariats sincères et respectueux des intérêts des peuples de la Confédération.

Le Burkina Faso continue sur sa lancée

Le Président du Faso, Chef de l’État le Capitaine Ibrahim TRAORÉ est revenu sur la détermination de son pays à se frayer un chemin pour le bonheur des Burkinabè à travers la mise en œuvre de projets et programmes dans des secteurs comme la santé, l’éducation, l’agriculture et les infrastructures.

« Malheureusement des esclaves de salon, des Africains qui suivent aveuglement l’impérialisme ont essayé de nous décourager mais il n’y a pas de raison de se démotiver », constate le Chef de l’État. Il a, à cet effet, invité l’ensemble des Burkinabè à ne pas céder au découragement dans l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes.

Le Président du Faso a saisi l’opportunité de la montée des couleurs pour réitérer ses félicitations au comité national d’organisation de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) pour la réussite de l’événement.

Il a également félicité les Forces de défense et de sécurité pour la sécurisation du territoire et du festival avant d’exprimer ses remerciements à l’ensemble des 53 pays qui ont fait le déplacement de Ouagadougou pour le FESPACO 2025.

Autre fait à noter pour ce cérémonial des couleurs à la Présidence du Faso, la présence du Premier ministre et des membres du gouvernement, des présidents d’institution et des membres la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, du doyen du corps diplomatique et des ambassadeurs des pays de la Confédération AES.

Direction de la communication de la Présidence du Faso