Centre : Le gouverneur Bassinga invite les populations de son ressort territorial à exprimer leur appartenance au Burkina Faso

Ouagadougou, 11 déc. 2024 (AIB) – Le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, a appelé, mercredi, à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire de l’indépendance, les populations du Centre à exprimer leur appartenance au Burkina Faso à travers des actions concrètes.

« J’invite chaque habitant de la région du Centre, de l’intérieur comme de l’extérieur, à exprimer véritablement son appartenance à la mère patrie par des actions concrètes », a déclaré le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga.

Selon lui, l’indépendance ne se limite pas au fait de hisser le drapeau, mais implique de participer activement à la construction du pays.

Pour cela, il a exhorté les populations de la province du Kadiogo à contribuer à cet effort national par des actions tangibles.

« Cette célébration du 64e anniversaire de notre indépendance doit constituer pour tous les fils et filles de notre région un moment d’engagement fort à travailler ensemble pour un Burkina Faso uni, prospère et stable, autour des valeurs de dignité, de travail et de justice », a-t-il soutenu.

À entendre Abdoulaye Bassinga, les actions concrètes incluent notamment le maintien du cadre de vie et de travail.

Citant le président Ibrahim Traoré, le gouverneur a rappelé que « ceux qui aiment leur pays doivent toujours garder leur cadre de vie propre ».

En appelant les populations à veiller à l’hygiène de leur environnement, M. Bassinga a affirmé que l’assainissement de son milieu de vie est un acte patriotique.

« Nos structures de soins, nos habitations, nos marchés et yars, nos quartiers et villages, nos communes, nos lieux de travail et de culte, nos cimetières : maintenons-les toujours propres », a-t-il insisté.

Le gouverneur s’exprimait mercredi lors de la cérémonie de décoration et de prise d’armes à Ouagadougou, marquant le 64e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso.

À cette occasion, 127 récipiendaires ont été décorés pour les services rendus à la nation dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils ont été honorés dans plusieurs ordres, notamment l’Ordre de l’Étalon, l’Ordre du Mérite, la Médaille d’honneur des collectivités locales, ainsi que dans des ordres exceptionnels.

Le gouverneur Bassinga les a félicités pour ces distinctions honorifiques avant de les inviter à honorer, par leurs comportements, les médailles reçues, et à être des modèles dans leur milieu de vie.

Agence d’information du Burkina

