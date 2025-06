Burkina-Célébration- Journée-Environnement

Centre-Est : La journée de l’environnement célébrée à Tenkodogo par une séance de salubrité à la gare routière

Tenkodogo, 05 juin 2025 (AIB) –Le gouverneur de la région du centre-Est a présidé la commémoration de la journée mondiale de l’environnement jeudi, à la gare routière de Tenkodogo, placée sous le thème « luttons contre la pollution plastique.»

Le gouverneur de la région du centre-Est, le colonel Aboudou Karim Lamizana a, dans son intervention, appelé les occupants de la gare à garder leur lieu de travail et leurs ménages propres.

La direction régionale de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement a initié plusieurs activités dont le nettoyage de la gare routière, la tenue des séances de sensibilisation, la diffusion d’émissions Radiophoniques, ainsi que l’animation d’une conférence publique au centre universitaire polytechnique de Tenkodogo et la remise de matériels d’assainissement au responsable de la gare routière.

Le directeur régional de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Ousseni Pamoussa G. Kafando, a exhorté les populations à suivre les conseils des techniciens en charge de l’assainissement en rendant leurs cadres de vie et de travail sains car selon lui, cela participe à éliminer les maladies et de vivre dans un milieu agréable.

Il a aussi exprimé sa gratitude à l’endroit des autorités régionales, communales, à l’Agence belge pour le Développement et aux populations riveraines qui les ont accompagnés dans la célébration de cette journée.

Agence d’information du Burkina

SM/BBP