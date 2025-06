BURKINA-KENEDOUGOU-COHESION-SOCIALE-THEATRE

Kénédougou/Samorougouan : Une troupe théâtrale sensibilise les acteurs du monde rural sur la cohésion sociale.

Orodara, 5 Juin 2025 (AIB)-La troupe théâtrale Songni de Samorougouan, a organisé, le mercredi 4 juin 2025 à Samorougouan, une conférence portant sur la cohésion sociale et la gestion des conflits entre agriculteurs- agriculteurs et entre agriculteurs-éleveurs. Cette activité a été présidée par le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Samorougouan, Kongna Zoumana Traoré.

La conférence organisée le mercredi 4 juin 2025 à Samorougouan par la troupe théâtrale Songni, a été rendue possible grâce au concours financier de l’ONG Action contre la faim (ACF), sous le thème : « Cohésion sociale et conflits entre agriculteurs- agriculteurs et entre agriculteurs et éleveurs.

Selon le président de la troupe théâtrale Songni Drissa Traoré, cette conférence s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de campagne de sensibilisation de masse des communautés.

Pour lui, ce projet vise à augmenter la résilience des communautés face aux inconvénients liés aux conflits agriculteurs-agriculteurs et agriculteurs-éleveurs.

A en croire M. Traoré, les objectifs recherchés à travers l’organisation de cette activité sont entre autres, de sensibiliser et renforcer les capacités sur la cohésion sociale et le vivre-ensemble mais aussi de sensibiliser les communautés sur les principes de la cohésion sociale et les inconvénients des conflits.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Samorougouan, Kongna Zoumana Traoré, a indiqué que cette activité vient à point nommé pendant cette période de début de la campagne agricole où les conflits fonciers sont récurrents dans sa circonscription administrative.

« La commune de Samorogouan compte au total 16 villages. Il y a des villages qui ont été touchés par le barrage de Samandéni et qui ont exacerbé les conflits dans le milieu agricole », a- t-il déclaré.

Toutefois, le PDS a renchéri en disant qu’il était de bon ton qu’il puisse échanger avec tous les acteurs afin de minimiser les conflits et faciliter la cohésion sociale dans la commune.

Dans sa communication, Kognan Zoumana Traoré, s’est appesanti sur les causes et les conséquences des conflits, leur impact sur la communauté et les solutions.

Les différentes thématiques développées ont permis aux participants de mieux cerner les inconvénients liés aux conflits et de savoir quels comportements adoptés pour faciliter la cohésion sociale.

Dans l’ensemble, les participants ont salué à sa juste valeur la tenue de cette activité qu’ils souhaitent voir pérenniser.

La représentante de l’ONG Action contre la faim (ACF), Djénéba Ouédraogo/Poussé, par ailleurs responsable du projet Santé mentale et soutien psycho- social et protection, s’est réjouie de la forte mobilisation des acteurs autour de cette conférence qui s’est bien déroulée.

Agence d’information du Burkina.

AK/hb/yo