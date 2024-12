BURKINA-NORD-OUAHIGOUYA-INDEPENDANCE-CELEBRATION

Célébration du 11 Décembre 2024 : des médailles pour 117 personnes physiques et morales

Ouahigouya, 11 déc. 2024 (AIB)-Les forces vives de la région du Nord, sous la présidence du gouverneur Issouf Ouédraogo se sont retrouvées mercredi à la place de la nation de Ouahigouya pour commémorer le 64ème anniversaire de l’accession à l’indépendance du Burkina Faso. Les mérites de 117 hommes et femmes et structures qui ont servi avec dévouement la patrie ont été reconnus.

Cette commémoration des 64 ans de l’accession à l’indépendance du pays des hommes intègres s’est déroulée à la Place de la nation de la cité de Naaba Kango. La présente célébration intervient dans un environnement sécuritaire nettement amélioré grâce à la détermination des forces combattantes déployées sur le théâtre des opérations dans la région du Nord.

Revue des troupes, message du Gouverneur aux forces vives et décoration de récipiendaires venus des provinces du Loroum, Passoré, Yatenga et du Zondoma ont marqué cette célébration.

L’autorité régionale au nom du Président du Faso a souhaité que cette fête commémorative soit un moment de méditation individuelle sur l’indépendance réelle et que chacun apporte ce qu’il peut pour que notre pays rayonne en Afrique et dans le monde. Le gouverneur Issouf Ouédraogo a invité l’ensemble des forces vives, les partenaires au développement après avoir peint la situation sécuritaire, socio-économique de la région à maintenir leur esprit résilient et de résistance pour la victoire finale contre les ennemis avant d’exprimer sa profonde gratitude et ses compliments à tous les acteurs de la lutte antiterroriste.

Le clou de la cérémonie a été marqué par la décoration de 117 hommes et femmes de l’administration publique et privée, de structures associatives, des partenaires au développement dans les ordres de l’Etalon (23), du Mérite burkinabè (35), spécifiques (28) et des médailles d’honneur des collectivités locales (31).

C’est dans un sentiment de fierté que les récipiendaires ont arboré leurs médailles en remerciant ceux qui les ont proposés. Salam Ouédraogo « rends grâce à Dieu et je remercie ma hiérarchie pour avoir pensé que mon travail mérite cette distinction. Je dédie cette médaille à ma famille et à l’ensemble de mes collaborateurs de la Direction provinciale en charge de l’Education et de l’alphabétisation du Yatenga».

La même satisfaction a animé l’abbé Raoul Konseimbo du Centre diocésain de Communication de Ouahigouya. « Nous rendons grâce au seigneur d’avoir facilité cette distinction à notre structure. Merci aux autorités locales. Nous restons dans la logique de notre mission en espérant vivement que la paix revienne au Faso ».

Agence d’Information du Burkina

