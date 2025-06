CCP/Sanguié : Talari Ouoba salue les bons résultats au BEPC et au CEP session de 2025

Réo, 17 juin 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Sanguié Talari Germaine Ouoba a salué mardi, les bons résultats au BEPC et au CEP session de 2025 de la province lors du Cadre de concertation provincial (CCP) tenu dans les locaux du haut-commissariat de Réo, a constaté l’AIB.

Madame Ouoba a profité de la tribune pour féliciter l’ensemble des membres statutaires pour leur engagement et la qualité du travail accompli dans leurs services respectifs. Une mention spéciale a été faite aux acteurs de l’éducation pour les excellents résultats obtenus au Certificat d’études primaires (CEP) et au Brevet d’études du premier Cycle (BEPC).

Présidée par le Haut-Commissaire de la province, Talari Germaine Ouoba, cette rencontre a réuni les membres statutaires et divers acteurs du développement local, marquant une reprise des activités après une période de contraintes budgétaires.

Cette fois-ci, l’agenda de cette session comprenait plusieurs points clés : une présentation des projets conduits par le SPONG et ASMADE, suivie d’un plaidoyer ; une présentation sur la mise en œuvre de l’offensive agro-pastorale et halieutique pour la campagne humide 2025 dans la province, également suivie d’un plaidoyer ; et enfin une présentation sur l’organisation de la campagne de reforestation édition 2025, avec des plaidoyers.

Dans son discours d’ouverture, le Haut-commissaire a exprimé sa joie de procéder à l’ouverture de cette session, soulignant l’importance du dialogue et de la synergie d’actions pour le développement des collectivités territoriales.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, elle a tenu à remercier toutes les autorités coutumières et religieuses, les organisations de la société civile, ainsi que les filles et fils de la province pour leur accompagnement quotidien dans l’accomplissement des missions administratives.

« Grâce à leur professionnalisme, le travail acharné et les multiples sacrifices consentis par les acteurs de l’éducation, notre province a obtenu des performances très satisfaisantes, » a-t-elle déclaré. Puis les a encouragés à maintenir le cap, voire à faire mieux, au prochain examen du Baccalauréat.

Conformément aux objectifs assignés aux cadres de concertation, « le CCP du Sanguié est spécifiquement chargé d’assurer la cohérence des projets, de servir de cadre d’information et de formation, d’évaluer les possibilités de mobilisation des ressources techniques, d’harmoniser les approches d’intervention, de collecter et diffuser les données pour la prise de décision, et de capitaliser les expériences pour la promotion du développement local », a rappelé le haut-commissaire.

La session coïncidant avec le début de la saison pluvieuse, Mme Ouoba a adressé ses encouragements aux producteurs et acteurs du monde rural, leur souhaitant une « campagne agricole humide réussie ». Elle a formulé le vœu que cette saison apporte à la province et au pays une bonne pluviométrie, d’excellentes récoltes et une sécurité alimentaire, contribuant ainsi à atteindre les objectifs de l’offensive agro-pastorale lancée par les plus hautes autorités du pays.

La session s’est conclue par des informations d’intérêt et des points divers.

Dans ses mots de clôture, Mme Ouoba a imploré la « providence divine et les mânes de nos ancêtres » d’accompagner les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) dans leur mission de reconquête de l’intégrité du territoire national.

Agence d’information du Burkina

