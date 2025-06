BURKINA-KOURITTENGA-EXAMEN-RESULTATS-CEP

Kourittenga/CEP 2025 : Le directeur provincial en charge de l’Education primaire satisfait des résultats

Koupéla, 17 juin 2025 (AIB)- Le directeur provincial de l’Education préscolaire, primaire et non formelle du Kourittenga, Ouboli Marcel Yogo, a jugé, le lundi 17 juin 2025, satisfaisants les résultats du Certificat d’études primaires (CEP) et de l’entrée en sixième, session de 2025, dans les 11 Circonscriptions d’éducation de base (CEB) de la province.

Sur un total de 8 345 candidats présentés, excepté les candidats libres dans la province du Kourittenga, 7 927 candidats dont 4 422 filles et 3 505 garçons, ont été déclarés admis aux examens du CEP, session 2025, soit un taux de succès de 94,99%.

Des 11 CEB de la province, celle de Yargo est sortie 1ère avec 98,96%, suivie de Koupéla II avec 98,61%, Pouytenga I avec 98,27%, Andemtenga avec 97,92%, Baskouré avec 97,16%, Pouytenga II avec 96,86%, Dialgaye 96,18%, Koupéla I 95,72%, Kando 93,49% Tensobtenga 90,07% et celle de Gounghin avec 85,26%.

Selon le directeur provincial en charge de l’Education primaire du Kourittenga, Ouboli Marcel Yogo, les résultats sont satisfaisants.

« Nous plaçons cet acquis à l’actif de tous les acteurs de l’éducation du Kourittenga, les Forces de défense et décurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) », a-t-il confié.

Agence d’information du Burkina

