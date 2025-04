FOOT-BFA-MAR-AFR-SPORT-CAF-CANU17-PROPOS-APRES-MATCH

CAN U17: victoire du Burkina sur la Zambie : « la maturité qu’ils ont est à féliciter », selon le conseiller spécial du président du Faso

Casablanca, 11 avr. 2025 (AIB) – A l’issue de la large victoire jeudi à Casablanca au Maroc, des Etalons cadets du Burkina Faso sur les Chipolopolos U17 de la Zambie (6-1) en quart de finale de la CAN de leur catégorie, le conseiller spécial du Président du Faso Sosthène Sanou a bien apprécié « la maturité » de l’équipe burkinabè à surmonter les obstacles. Plusieurs autres personnes se sont exprimées à la fin du match.

Selon le conseiller spécial Sanou, « avant tout il faut saluer le courage et le mérite des joueurs et du staff avec tout l’encadrement qui les accompagne. Ils l’ont fait parce qu’ils sont Burkinabè et ils ont conscience de ce que le peuple burkinabè vit tous les jours. Ils sont aussi ici pour représenter ce peuple là. Ils font leur devoir. C’est leur rôle. On a confiance en eux. La maturité qu’ils ont est à féliciter de la part de tout le monde. Ils ont pris conscience du pourquoi ils sont là, du sacrifice que l’Etat burkinabè fait pour eux. On ne peut que les encourager à rester comme ça pour la suite de la compétition parce qu’ils savent ce qu’ils doivent aller chercher ».

« Toute l’Afrique vous regarde »

Le chef de la délégation de la Fédération burkinabè de football Raymond Papy Dagba a fait savoir que « le résultat de ce soir me surprend parce qu’à la première mi-temps on ne pouvait pas penser qu’on pouvait marquer six buts. Ce n’était pas simple.

Mais avec les conseils du président de la Fédération Oumarou Sawadogo et tous les membres de la délégation ici présente, avec la discipline et la stratégie (rôle des entraineurs), ça s’est bien passé. Aucun homme ne peut réussir sans discipline. Aujourd’hui les enfants ont été très disciplinés dans le jeu. Vous avez remarqué qu’il n’y avait pas d’espace pour l’adversaire. Ce qui a été vraiment très productif. On a inculqué certaines valeurs aux enfants. Il faut prendre chaque match comme un défi pour devenir plus fort.

Aujourd’hui je suis un homme heureux. J’ai eu beaucoup de matchs avec ces enfants et ils ont dit qu’ils veulent écrire leur histoire. Ils ont déjà gagné la bataille de l’UFOA-B (Union des fédérations ouest-africaines de la zone B) et aujourd’hui ils sont à la bataille continentale. Toute l’Afrique vous regarde. Ce que vous allez donner à votre beau pays, on le prendra.

Deux Etalons cadets se sont exprimés

Le défenseur Mikaël Coulibaly s’est réjoui: « je suis ravi de notre victoire. Je remercie tous mes coéquipiers, le staff parce qu’on a su jouer, on a su marquer et on a su défendre. Il fallait vraiment passer cet obstacle zambien et on a su le faire. On devait se sacrifier pour nous qualifier pour les demi-finales.

Pour l’attaquant Issouf Barra « on se sent très bien parce qu’on s’est qualifié pour les demi-finales. On va se préparer pour ces demi-finales et aller remporter la coupe. On n’avait pas de doute. On était concentré. On voulait forcément gagner parce que c’est un quart de finale. On s’est motivé avant de monter sur le terrain.

Agence d’information du Burkina

as/ata