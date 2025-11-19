RUSSIE- MOSCOU-AGENCES-PRESSE-AFRICAINES-TASS-VISITE-MUSEE-VICTOIRE-

Moscou/Musée de la victoire : haut lieu de mémoire de la résistance des peuples et sanctuaire d’éducation

Moscou, 18 nov. 2025 (AIB)-Des journalistes d’agences de presse africaines dont deux de l’AIB ont visité mardi, le musée russe de la victoire, lieu de mémoire et de résistance contre l’invasion allemande à partir du 22 juin 1941, mais aussi un sanctuaire d’éducation et d’apprentissage aux plus jeunes sur le patrimoine et l’histoire douloureuse de la nation

Dans le cadre de la tournée de presse africaine en Russie sur invitation de l’agence TASS, des hommes de médias africains ont été emmenés au musée de la Victoire pour constater les dégâts et les dommages de la deuxième guerre mondiale sur la Russie.

La visite avait également pour objectif de montrer, la capacité du peuple russe envahi à résister à l’ennemi pour défendre sa souveraineté, son honneur, sa dignité et son indépendance.

Selon la guide du jour, Nina Gelashvili, le musée de la victoire peint les horreurs de la guerre, la résistance et les exploits de l’armée russe. Il a également un but éducatif car il rappelle de façon vivante aux enfants l’histoire de la deuxième guerre mondiale qui a coûté la vie à plus de 26 millions de russes.

Elle a présenté à ses hôtes un musée compartimenté en plusieurs blocs dont la salle de la vérité qui symbolise la terreur et l’humiliation infligées à l’armée russe,

Dans la salle de la victoire, plus de 4 millions de photos de civils et militaires péris au cours de cette guerre sont gravés au mur en signe de souvenir, de reconnaissance et de gratitude de leurs sacrifices. Les chainettes qui auréolent la salle matérialisent les larmes de ceux qui pleurent les leurs.

Quant à la salle de la gloire, elle est le principal bloc du musée dans lequel les noms de 12 millions de civils et militaires sont gravés au mur et qui sont considérés comme les héros de la nation.

Cette salle saisissante, pleine d’émotions et de symboles permet de revivre les moments forts de la bataille de l’armée russe et les soldats allemands de la vermacht en 1941.

Mme Gelashvili a également fait visiter le musée militaire aux journalistes. C’est un lieu plein d’émotions qui retrace les moments forts de l’invasion dans une Russie paisible avec des familles qui avaient des projets d’avenir pour leurs enfants.

Mal équipée, non préparée, la Russie a dû faire preuve d’audace en faisant appel à la fibre patriotique pour faire face à l’ennemi.

Elle a fait appel aux volontaires qui s’enrôlaient massivement, les jeunes réservistes sont appelés au front laissant des familles dans le désarroi,

Des femmes, des artistes, des hommes de médias (dont 250 caméramen) ont péri durant la guerre.

Des grand-mères qui s’occupaient des enfants dans les crèches pendant que les parents sont au combat. Même des jeunes militaires en formation et sous-équipés ont tenu pendant 12 jours face à une armée allemande aguerrie.

Ce sont des symboles qui permettent au musée de retracer la détermination et l’engagement du peuple russe à combattre l’ennemi d’où qu’il vienne au nom de la souveraineté.

Agence d’Information du Burkina

BBP/ata