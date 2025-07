Burkina-Contribution-Jeunesse-Offensive-agropastorale

Burkina : Une organisation de jeunesse veut apporter sa contribution à l’offensive agropastorale

Ouagadougou, 1 juillet 2025 (AIB) – Le Conseil des jeunes pour le développement du Sahel/Burkina Faso (CJDS), a lancé samedi à Dédougou dans la Boucle du Mouhoun, le début des activités de son projet « Offensive agricole » pour accompagner l’offensive agro-pastorale et halieutique lancée par le gouvernement en vue de la souveraineté alimentaire du pays.

« L’objectif de ce projet et de contribuer à l’autosuffisance alimentaire. Comme la jeunesse est le fer de lance de toute Nation, il est de notre devoir en tant que jeune de soutenir les efforts de nos autorités afin de montrer que la jeunesse est consciente des enjeux actuels du Pays », a indiqué le Coordinateur national du projet offensif agricole du (CJ-DS), Mohamed Sodré.

Selon le coordonnateur, l’ambition du CJDS est de chercher des terres arables, en collaboration avec les autorités traditionnelle et coutumière et avec l’appui des directions régionales de l’agriculture pour produire le maïs, le niébé, le mil, le haricot et l’arachide en vue de contribuer à l’autosuffisance alimentaire du pays.

Ce projet qui concerne les différentes régions du pays est assorti d’un plan de suivi-évaluation à mi-parcours et à la fin de projet.

M. Sodré a, par ailleurs, notifié que le CJSD collabore, en période hivernale avec les Personnes déplacées internes (PDI), à qui, une partie des récoltes est réservée.

« En tant jeunes, nous épousons les idées du Président du Faso pour l’offensive agricole en vue de l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire. Nous nous sommes organisés pour apporter notre contribution à cet ambitieux programme et nous espérons avoir de très bonnes récoltes en fin de saison », a soutenu le Secrétaire général régional du Conseil des jeunes pour le développement du Sahel/Burkina Faso (CJDS) de la Boucle du Mouhoun, Emmanuel Tiao.

Il a sollicité l’accompagnement en matériels agricoles et en termes de forage pour les cultures de contre-saison au ministère en charge de l’agriculture.

Le chef du village de Moundasso, qui a donné la parcelle à l’association, a exprimé sa satisfaction de voir des jeunes se mettre ensemble pour mener des actions nobles. Il les exhorté à la cohésion et au dialogue en cas de difficulté. Il a également appelé la jeunesse burkinabè à se mettre au travail en prenant l’exemple du CJDS.

Le Conseil des jeunes pour le développement du Sahel/Burkina Faso (CJDS) a saisi l’occasion pour installer son bureau régional.

Le gouvernement burkinabé, sous l’impulsion du Président Ibrahim Traoré, a lancé l’offensive Agro-pastorale 2023-2025 dans le but d’atteindre l’autosuffisance alimentaire du pays. Cette initiative ambitieuse témoigne de la volonté des autorités de renforcer la sécurité alimentaire et de stimuler le développement économique du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

