Protection des données à caractère personnel : le Premier ministre sonne la mobilisation au sein de l’administration

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, ce mardi 1ᵉʳ juillet 2025 à Ouagadougou, au lancement officiel d’une série de séances de sensibilisation au profit des ministères et institutions publiques sur la protection des données à caractère personnel. Cette initiative, portée par la Commission de l’informatique et des libertés (CIL), marque une étape décisive dans la construction d’une culture de sécurité numérique au sein de l’administration publique.

La présente campagne de sensibilisation, entamée à la Primature, fait suite aux recommandations issues de la troisième édition de la Journée nationale de la protection des données personnelles, tenue du 25 au 30 mars 2025, sur le thème : « La protection des données à caractère personnel à l’ère de la digitalisation des procédures administratives. »

Dans son allocution, le Chef du Gouvernement a salué le travail accompli par la CIL et souligné l’importance stratégique de sa mission.

« Toute la politique définie et tout l’arsenal juridique mis en place pour assurer la protection des données personnelles doivent être appliqués avec la plus grande rigueur. L’évolution numérique rapide, notamment avec l’avènement de l’intelligence artificielle, expose l’individu et la société à des risques sérieux », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d’une mobilisation collective.

Le Premier ministre a également rappelé le rôle essentiel des institutions publiques dans l’intégration des bonnes pratiques en matière de protection des données :

« Beaucoup d’agents commettent des erreurs par ignorance. C’est pourquoi cette campagne est cruciale pour sensibiliser et prévenir les risques liés à la manipulation des données personnelles », a-t-il soutenu, invitant les départements ministériels et les institutions à accueillir favorablement les équipes de la CIL dans le cadre de cette vaste opération de sensibilisation.

Pour sa part, la présidente de la CIL, le Dr Halguiéta Nassa/Trawina, a exprimé sa reconnaissance au Premier ministre pour son soutien constant à la transformation numérique de l’État :

« Votre présence donne à cette initiative une portée particulière. Elle confirme l’importance que vous accordez à la responsabilité collective en matière de protection des données à caractère personnel », a-t-elle affirmé.

Elle a rappelé que la transformation numérique du pays ne saurait réussir sans l’ancrage d’une culture forte de la protection des données personnelles au sein des structures publiques.

« Sans respect de la vie privée, il ne peut y avoir d’administration numérique de confiance, ni de services publics performants sans sécurité des informations que nous collectons et traitons au quotidien », a-t-elle souligné, rappelant également le caractère obligatoire de la protection des données, consacrée par la loi n°001-2021/AN du 30 mars 2021.

Un pays qui ne maîtrise pas ses données, a-t-elle averti, compromet sa souveraineté et la confiance de ses citoyens.

À l’issue des allocutions, deux communications techniques ont été proposées aux participants.

La première, animée par M. K. Désiré Yaméogo, Directeur des affaires juridiques et du contentieux (DAJC), a porté sur « la gouvernance des données personnelles et la responsabilité de l’État : cadre juridique et implications pour la coordination de l’action gouvernementale ».

La seconde, présentée par le conseiller technique Maxime Da, était consacrée à « la sécurité des systèmes d’information dans l’administration publique : défis de la protection des données et exigences de souveraineté numérique ».

Les échanges qui ont suivi ont permis aux membres du cabinet du Premier ministre de renforcer leurs connaissances sur la thématique et d’appréhender les enjeux majeurs de la transformation numérique.

Par son engagement et son soutien à cette initiative de la CIL, le Premier ministre réaffirme la volonté du Gouvernement à bâtir un espace numérique plus sûr, respectueux des droits fondamentaux, et garant d’une souveraineté numérique renforcée.

