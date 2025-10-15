BURKINA-CULTURE-THÉÂTRE-POPULAIRE-RENAISSANCE-CONCERT

Burkina : un “Concert patriotique” le 18 octobre pour la renaissance du Théâtre populaire

Ouagadougou, 14 oct. 2025 (AIB)-Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, à travers le Centre national des arts du spectacle et de l’audiovisuel (CENASA), a animé mardi à Ouagadougou une conférence de presse consacrée au lancement le 18 octobre 2025 du Concert patriotique pour la réhabilitation du Théâtre populaire Désiré Bonogo, lieu emblématique de la culture burkinabè, a constaté l’AIB.

« Réhabiliter le Théâtre populaire Désiré Bonogo, c’est redonner une voix à notre mémoire collective, un souffle à notre créativité et une âme à notre unité nationale », a déclaré d’entrée le directeur général du CENASA, Abraham Abassagué, l’une des chevilles ouvrières de l’organisation de cet acte patriotique.

Le grand rassemblement, prévu pour le samedi 18 octobre prochain à 16h au Théâtre populaire, réunira les corps constitués de l’État, les forces vives de la Nation, les artistes de toutes générations ainsi que la diaspora burkinabè, mobilisés dans le même élan patriotique. Des prestations d’artistes de renom, de slam, de contes, de danses, de théâtre et de témoignages tiendront le public en haleine pendant plus de deux heures.

Pour le DG du CENASA, « en cette période de refondation nationale, le Burkina Faso se redresse non seulement par les armes et le travail, mais aussi par la culture, qui demeure le socle invisible de notre identité et de notre dignité. Cette initiative s’inscrit dans la vision stratégique de Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État, pour qui la culture est un pilier essentiel de la Refondation patriotique et populaire (RPP) ».

Réalisé sous la Révolution entre 1984 et 1985, le Théâtre populaire Désiré Bonogo s’étend sur environ 4 500 m² et offre 1 600 places assises, extensibles à près de 3 000 spectateurs grâce à sa cuvette à ciel ouvert et à son relief naturel de 7,9 mètres de dénivelé, garantissant une acoustique exceptionnelle.

Au-delà de ces caractéristiques techniques, le site dispose d’un potentiel unique : il peut accueillir des spectacles de grande envergure, des résidences artistiques, des rencontres citoyennes et même des manifestations internationales, tout en restant un espace de proximité pour les communautés locales. Son architecture et sa position géographique en font un pôle stratégique de relance culturelle pour Ouagadougou — un lieu de mémoire, mais aussi de projection vers l’avenir.

Le projet de renaissance du Théâtre populaire Désiré Bonogo a été initié et confié au CENASA, en partenariat étroit avec Nephtali Média, une agence de communication burkinabè engagée, créative et résolument patriote.

Le Concert patriotique du 18 octobre 2025, dont l’entrée est libre, marquera le point de départ d’un programme d’activités régulières que Nephtali Média mettra en œuvre en collaboration avec le CENASA tout au long du processus de réhabilitation.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

as/ata