Barrages Coupe du monde FIFA 2026 : espoir brisé pour les Étalons

Ouagadougou, 15 oct. 2025 (AIB)-Les Étalons du Burkina Faso ont vu leurs espoirs de qualification pour les barrages de la Coupe du monde FIFA 2026, zone Afrique, s’estomper après la victoire de la RD Congo sur le Soudan (1-0) dans le groupe B.

Avant cette rencontre, le Burkina Faso figurait parmi les quatre meilleurs deuxièmes des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2026 dans les neuf poules que compte la zone Afrique. Ce sont finalement le Cameroun, le Gabon, le Nigeria et la RD Congo qui disputeront ces barrages, destinés à désigner le seul représentant africain pour le tournoi intercontinental de repêchage.

Les quatre équipes encore en lice s’affronteront lors d’un mini-tournoi organisé au Maroc à la mi-novembre, comprenant des demi-finales et une finale. Les oppositions ont été établies non pas en fonction des points accumulés lors des éliminatoires, mais selon le classement FIFA : les deux nations les mieux classées affronteront les deux moins bien classées. Ainsi, le Nigeria (45e) défiera le Gabon (79e), tandis que le Cameroun (52e) sera opposé à la RD Congo (60e).

Agence d’Information du Burkina (AIB)

