Région de Yaadga : Des incubés de l’Université fiers de leurs bonnes récoltes de riz et de sorgho

Ouahigouya,14 nov. 2025 (AIB)- L’Université Lédea Bernard Ouédraogo (ULBO) de Ouahigouya a organisé le mercredi 12 novembre 2025 le lancement officiel des récoltes de son champ école de riz et de sorgho exploité par une quinzaine d’incubés sur son site de Gourga situé dans la banlieue Est de Ouahigouya, a constaté l’AIB.

Ce champ expérimental, d’une superficie d’environ 3 ha, est le fruit d’une initiative d’exploitation agricole entrant dans le cadre des activités de l’incubateur mis en place par l’ULBO afin de promouvoir et allier l’apprentissage pratique à l’entrepreneuriat agricole au profit de ses étudiants. Depuis le début de la campagne agricole en juin 2025, 15 incubés ont été recrutés par l’Université Lédea Bernard Ouédraogo et ont conduit des activités agricoles dans la production du sorgho blanc (variété Sariasao) et du riz (variété FKR19). C’est véritablement une initiative qui s’inscrit dans le processus d’accompagnement des politiques nationales dans le domaine agro-sylvo-pastorale et d’éducation de qualité à en croire les acteurs de la communauté universitaire.

Pour le président de l’ULBO, Pr Adama Ouéda, l’initiative de l’incubateur répond à la vision des autorités qui voudraient que désormais les étudiants en fin d’études sortent avec des capacités pratiques et une vision entrepreneuriale suffisamment renforcée pour l’auto emploi. « Cette année, deux activités majeures ont été mises en place à savoir celle agricole de 15 étudiants qui ont reçu des formations dans plusieurs domaines de l’exploitation et de l’entreprise agricole. Une deuxième expérience sera lancée en décembre prochain et consistera à la valorisation de la gestion des déchets de la ville de Ouahigouya. » Pr Ouéda à, au nom du ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation (MESRI), représenté par le directeur de cabinet, Roger Nébié, félicité l’ensemble des acteurs qui se sont engagés dans la mise en œuvre de cette initiative suite à l’orientation du chef du gouvernement pour que chaque université puisse faire de la production. Le représentant du ministre a souhaité un positionnement de l’incubation vers la production et la formation d’entrepreneurs dans le domaine des semences pour lesquelles la région de Yaadga est leader. « Nous espérons que l’ULBO va monter en puissance en matière d’incubation et qu’elle ne s’intéresse pas seulement à la production sylvo-agro-pastoral mais aussi dans les autres domaines scientifiques. C’est l’occasion pour nous de féliciter l’ULBO dans son engagement pour la valorisation des déchets de la ville de Ouahigouya, comment les collecter, les trier et les réformer pour contribuer à l’économie circulaire » a indiqué M. Nébié.

Fier de cette expérience le représentant des incubés, Mamoudou Savadogo, étudiant titulaire d’une licence en biologie fondamentale, a remercié le président de l’ULBO et l’ensemble de l’encadrement technique pour l’initiative et l’atteinte des résultats. « Nous avons suivi scrupuleusement les conseils sur l’utilisation des paquets technologiques, et les formations en entreprenariat agricole, ce qui nous permet de nous lancer sans crainte dans le secteur agro-sylvo-pastoral pour peu que les conditions soient réunies » a soutenu le représentant des incubés.

La cérémonie de lancement officiel de cette récolte a réuni sur le site du champ expérimental de l’ULBO, les autorités administratives régionales, responsables de l’agriculture, enseignants chercheurs, étudiants ainsi que les partenaires de l’Université comme la Fédération nationale des groupements naam (FNGN), qui ont tous participé à la visite du site, procédé au lancement de la récolte qui devrait se poursuivre avec les incubés.

