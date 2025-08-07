Burkina/Travail-Emploi : Revue à mi-parcours du secteur TEPS : un taux d’exécution physique de 49,52 % au 30 juin 2025

Ouagadougou, 7 août 2025 (AIB) – Le ministre en charge de l’Emploi, A. Roland Somda, a présidé ce jeudi 7 août la revue à mi-parcours des performances 2025 du Cadre sectoriel de dialogue « Travail, Emploi et Protection sociale » (CSD-TEPS), dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et financiers. À la date du 30 juin 2025, le taux d’exécution physique du secteur s’élevait à 49,52 %, contre 19,08 % pour le taux d’exécution financière.

Selon le ministre, cette revue répond aux instructions du Premier ministre dans le cadre du Plan d’actions pour la stabilisation et le développement (PA-SD 2025-2027), boussole de l’action gouvernementale. Elle vise à analyser les progrès réalisés, à identifier les goulots d’étranglement et à proposer des ajustements pour le second semestre.

Sur les 99 produits programmés au premier semestre 2025, 22 ont atteint un taux d’exécution supérieur ou égal à 100 %, 28 sont en cours d’exécution avec un taux compris entre 50 % et 100 %, 22 présentent un taux inférieur à 50 %, et 27 produits restent non exécutés.

Parmi les réalisations majeures, on note : la formation de 1 200 jeunes au permis de conduire, la dotation de 1 655 filles en bourses scolaires, la scolarisation de 47 175 orphelins et enfants vulnérables, l’octroi d’extraits d’actes de naissance à 12 765 enfants, la distribution de 140 tonnes de semences aux personnes vulnérables, l’installation de 1 720 fermiers agricoles, la sensibilisation de plus de 577 000 personnes sur les risques liés à la drogue et à la violence scolaire, la prise en charge de 16 698 personnes âgées, et l’appui à trois centres d’écoute pour les victimes de violences basées sur le genre.

Les objectifs à l’horizon 2027 restent ambitieux, avec notamment le financement de 10 000 projets d’auto-emploi, la formation de plus de 178 000 jeunes en entrepreneuriat, et la prise en charge médicale de 203 084 travailleurs du secteur privé.

Tout en saluant les avancées, le ministre Somda a rappelé les défis persistants liés à l’insécurité, au financement et aux contraintes budgétaires. Il a lancé un appel à un sursaut collectif pour maintenir la dynamique et répondre aux attentes légitimes des populations.

« Soyons au rendez-vous de cette responsabilité », a-t-il conclu, en déclarant ouverte la revue à mi-parcours des performances 2025 du CSD-TEPS.

Agence d’information du Burkina

OS/ata