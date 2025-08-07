Burkina/Agroécologie : L’Université Joseph Ki-Zerbo lance le projet régional RADiUS pour une agriculture durable

Ouagadougou, 7 août 2025 (AIB) – L’Université Joseph Ki-Zerbo a procédé mardi au lancement officiel du projet Réseau en Agroécologie pour promouvoir la Durabilité des Systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest et du Centre (RADiUS) et assurer la souveraineté alimentaire.

L’initiative est financée par l’Union européenne à hauteur de 5 millions d’euros pour accompagner la transition agroécologique dans la région ouest et centre-africaine.

Sur les 5 millions d’euros alloués, environ 525 000 euros sont dédiés aux activités prévues au Burkina Faso sur la période 2025-2028.

Le projet vise notamment à assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire, économique et nutritionnelle à travers la promotion des pratiques agroécologiques durables.

Selon le coordonnateur national du projet, Pr Antoine Sanon, l’agriculture actuelle menace l’équilibre des écosystèmes. Il a souligné l’importance d’une gestion plus durable des ressources naturelles pour préserver la viabilité des systèmes agricoles. Le projet entend capitaliser les bonnes pratiques existantes, renforcer les capacités des agriculteurs et partager les connaissances à grande échelle.

Pour le président de l’UJKZ, Pr Jean François Silas Kobiané, le projet RADiUS représente une vision d’avenir pour l’agriculture africaine, en intégrant la production agricole, la protection de l’environnement et le bien-être des communautés rurales.

Il a appelé tous les acteurs à soutenir le projet pour impulser une transformation qualitative de l’agriculture régionale.

Présent à la cérémonie, le directeur général du Fonds d’appui à la modernisation de l’exploitation rurale, Adama Boro, a salué la parfaite cohérence du projet avec la stratégie nationale de développement de l’agroécologie 2023-2027, portée par le ministère en charge de l’Agriculture.

RADiUS prévoit entre autres la mise en place d’une plateforme régionale de partage des connaissances, l’appui à la formation académique et continue, la promotion de l’entrepreneuriat communautaire, ainsi que le plaidoyer pour un cadre légal et institutionnel favorable à l’agroécologie.

Agence d’Information du Burkina

BBP/ata