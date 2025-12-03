Burkina-ARCEP-Télécommunications

Burkina/Télécommunications : L’ARCEP présente ses décisions majeures pour renforcer la protection des consommateurs

Ouagadougou, 2 déc. 2025 (AIB)-Le Secrétaire exécutif de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), Wendlassida Patrice Compaoré, a présenté mardi à Ouagadougou, les décisions majeures prises par l’institution entre 2023 et 2025 pour renforcer la transparence, l’équité et la protection des consommateurs dans le secteur des télécommunications, au cours d’une conférence de presse.

Face aux journalistes, Le secrétaire exécutif de ARCEP, Wendlassida Patrice Compaoré, a rappelé qu’en 2023, l’ARCEP avait adopté une série de dispositions destinées à mieux encadrer les pratiques commerciales des opérateurs de téléphonie mobile au Burkina Faso.

Selon lui, ces opérateurs avaient saisi la justice pour demander l’annulation de la décision, mais celle-ci a confirmé la légalité des mesures contenues dans la décision 2023-0024/ARCEP/CR du 13 juin 2023.

Cette validation pour M.Compaoré ouvre désormais la voie à la mise en œuvre effective des mesures, notamment, l’utilisation des bonus vers tous les réseaux, l’allongement de la validité du compte principal à 180 jours, la priorisation du décompte des comptes bonus, le respect strict des durées de validité des offres, la possibilité de récupérer les crédits expirés et une validité minimale d’un mois pour les forfaits data d’au moins 1 Go.

La validation préalable des offres par l’ARCEP et le plafonnement des écarts tarifaires entre réseaux nationaux font également partie des dispositions.

Le secrétaire exécutif a indiqué qu’en 2024 et 2025, l’ARCEP a poursuivi et renforcé son action, avec la désignation d’Orange Burkina Faso S.A comme opérateur dominant ou puissant sur le marché de détail mobile, en raison de sa part de marché.

Il a ajouté que l’Autorité de régulation a aussi imposé de nouvelles obligations de transparence, d’objectivité et de non-discrimination à l’opérateur puissant, harmonisé les pas de facturation des services de communication électronique de 10 Ko à 1 Ko, et renforcé la protection des consommateurs concernant les services à valeur ajoutée.

Selon le régulateur, ces décisions ont conduit à une baisse comprise entre 28 % et 45 % des prix moyens des offres internet mobile mensuelles chez Orange Burkina Faso et l’ONATEL, ainsi qu’à une réduction de 50 % du tarif des SMS vers d’autres réseaux pour l’opérateur dominant.

Le directeur de l’économie des marchés des communications électroniques, Olive Somé, a précisé que les opérateurs de téléphonie mobile ont jusqu’au 10 décembre 2025 pour réviser l’ensemble de leurs offres afin de se conformer aux dispositions de la décision 2023-0024/ARCEP/CR du 13 juin 2023.

La directrice des Affaires juridiques de l’ARCEP, Lamoussa Tetegan a indiqué qu’à partir du 10 décembre 2025, l’institution veillera à la mise en œuvre rigoureuse de ces décisions.

Elle a prévenu que tout opérateur de téléphonie mobile qui ne respecterait pas les délais ou les obligations encourt des sanctions et des pénalités pouvant atteindre 1 à 3 % de son chiffre d’affaires.

Agence d’information du Burkina

