Burkina-Bankui- Eau-Assainissement-Enabel

Balé : La province est le meilleur exemple de la région du Bankui avec un taux d’assainissement de 68,8%

Boromo, le 2 déc. 2025 (AIB) – La secrétaire générale des régions de Bankui et du Sourou, Adjara Kientega, a présidé la commémoration régionale, en différé, de la 24e Journée mondiale des toilettes (JMT), le vendredi 21 novembre 2025, à Boromo. La journée a été organisée par la direction régionale de l’Eau et de l’Assainissement avec le soutien financier de l’Agence belge de coopération internationale (Enabel). La cérémonie a mobilisé plusieurs acteurs œuvrant dans la promotion de l’assainissement et d’hygiène et les structures administratives régionales.

Selon les autorités régionales, le taux d’accès régional à l’assainissement a connu une amélioration continue, passant de 10,3% en 2015 à 27,5% en 2024 et 28,3% pour le taux national.

Selon elles, ce taux s’explique par les efforts conjugués de l’ensemble des acteurs du sous-secteur de l’assainissement.

Cependant, ont-elles souligné, ce taux global masque de fortes disparités entre les provinces de la région.

En effet, selon les dernières statistiques issues de l’inventaire national des ouvrages, le taux d’accès à l’assainissement adéquat est de 65,8% dans les Balé, 25,6% dans le Mouhoun, 21,8% dans le Sourou, 20,7% dans les Banwa, 19,6% dans la Kossin et enfin, 14,3% dans le Nayala%.

Les autorités ont déploré la pratique de la défécation en plein air qui demeure très répandue dans plusieurs localités de la région, malgré les efforts de communication. En effet, seulement 3% des villages de la région ont atteint le statut de la fin de défécation à l’air libre.

« Nous devons reconnaître que les défis en matière d’assainissement sont nombreux, et ils touchent divers aspects de notre société. Le manque d’installations sanitaires adéquates affecte la santé publique, l’environnement, l’éducation et la dignité humaine. C’est un défi que nous devons relever ensemble », a expliqué la secrétaire générale des régions de Bankui et du Sourou, Adjara Kientega.

De son avis, cette commémoration vient une fois de plus inviter les acteurs à poursuivre les efforts pour maintenir la dynamique de croissance des indicateurs dans la région.

Et pour atteindre les objectifs, les autorités ont souhaité la construction et l’accès aux toilettes pour les populations mais ils ont surtout appelé à un changement de mentalités collectif. Leur message d’interpellation se résume à la construction et à entretenir des toilettes dans les familles, à veiller à ce que des toilettes soient accessibles, correctement utilisées et bien entretenues dans les services et à soutenir les initiatives de valorisation des déchets en ressources précieuses.

La cérémonie a été marquée par des séances de sensibilisation de la troupe de théâtre Farafina Yélen, par les scolaires de l’école Boromo ‘’A’’ et des artistes locaux.

La remise d’attestations de reconnaissance aux partenaires au premier rang desquels l’Agence belge de coopération internationale (Enabel) dont le rôle a été essentiel dans l’organisation de cette journée mondiale des toilettes, a été un autre temps fort de l’évènement.

Les efforts de l’agence dans la promotion de l’hygiène et de l’assainissement est très visible dans la région. A travers le projet Lasso WASH, Enabel a construit et équipé des toilettes et des forages d’eau autonomes au profit de plusieurs écoles, des centres de santé et des services publics de la région.

Aussi cette cérémonie a été également l’occasion de remettre des kits de nettoyage, d’assainissement et d’hygiène à des associations et des écoles et centres de formation de la commune de Boromo.

Agence d’Information du Burkina

OM-dnk