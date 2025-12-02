Kampti : Le premier vice-président de la Délégation spéciale salue l’engagement patriotique du District sanitaire

Kampti, 2 déc. 2025 (AIB)-La montée mensuelle des couleurs s’est tenue le 1er décembre 2025 au District sanitaire de Kampti, marquant le 12ᵉ acte de cette activité civique. La cérémonie, présidée par le premier vice-président de la Délégation spéciale, Bêbê Kambiré, a rassemblé les travailleurs du département, les OSC et plusieurs partenaires.

Bêbê Kambiré a salué la discipline et l’esprit citoyen des participants, rappelant que « la montée des couleurs demeure un symbole fort d’unité nationale et de dévouement au service public ». Il a félicité le District sanitaire pour son assiduité et sa constance.

Le premier vice-président a également indiqué que cette période offre une occasion privilégiée pour chacun d’examiner, avec lucidité, son engagement patriotique, et d’apprécier si les actes posés contribuent réellement à l’édification de la Nation.

Il a par ailleurs exprimé sa reconnaissance pour la contribution de 300 000 F CFA remise par le District sanitaire, un appui destiné à l’effort de paix dans le cadre des Journées d’engagement patriotique, qu’il a qualifié de « geste éminemment citoyen et responsable ».

Agence d’Information du Burkina

HN/ata