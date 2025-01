Burkina/Stade du 4 août » : Quatre personnes physiques et deux personnes morales mises en examen

Ouagadougou, 10 janv. 2025 (AIB) – Le procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouaga I, Blaise Bazié, a indiqué ce vendredi matin à Ouagadougou, lors d’une conférence de presse, que quatre personnes physiques et deux personnes morales ont été mises en examen dans le cadre de l’affaire dite « stade du 4 août ».

« Quatre personnes physiques, à savoir Ouédraogo Abdoul Ajusso, Directeur des Marchés Publics (DMP) du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi au moment des faits, Traoré Gni Maimouna, gérante de la société AL-MOUNIA SARL, Kagambega Éric et Nana Dominique Marie André, ainsi que deux personnes morales ont été formellement mises en examen pour des faits de fraude à la commande publique, surfacturation, faux en écriture », a souligné le procureur Blaise Bazié.

« Ces personnes attendent d’être interrogées au fond et, au regard des déclarations déjà faites, d’autres personnes pourraient être impliquées judiciairement », a précisé le procureur Bazié, lors de la conférence de presse.

Il a informé les journalistes que c’est le 23 mars 2022 que son parquet a instruit le Groupement de Gendarmerie Départementale de Ouagadougou d’ouvrir une enquête pénale sur des suspicions de surfacturation, de conflit d’intérêt et d’autres infractions dans le cadre de l’attribution et de l’exécution du marché de réhabilitation du stade du 4 août de Ouagadougou.

Pour mener à bien l’enquête, une équipe a été constituée, et le concours d’experts et de certaines structures, telles que l’Autorité Supérieure de Contrôle d’État et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC), a été sollicité, a-t-il poursuivi.

Le procureur du Faso a affirmé que les investigations ont révélé des irrégularités dans la passation du marché relatif à la réhabilitation du Stade du 4 Août au profit du groupement SIFA SA, AL MOUNIA et TRUVA INSAAT.

« Au regard des résultats des investigations, une information a été ouverte et l’instruction est en cours au cabinet du doyen des juges d’instruction du pôle ECOFI du TGI Ouaga I », a-t-il assuré.

Agence d’Information du Burkina

WIS/ata