Affaire Tiegnan Amidou : la seconde partie du procès déférée au TGI Ouaga I (procureur)

Ouagadougou, 10 janv. 2025 (AIB) – Le procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouaga I (TGI), Blaise Bazié, a indiqué ce vendredi matin à Ouagadougou que la première partie de l’affaire ministère public contre Tiegnan Amidou a été jugée, tandis que la deuxième partie des poursuites a été déférée au cabinet du doyen des juges d’instruction du pôle ECOFI du TGI Ouaga I.

Relativement au dossier de l’affaire ministère public contre Tiegnan Amidou et trois autres, le procureur du Faso a précisé que, compte tenu des éléments de l’enquête et de la nécessité d’allier célérité et exhaustivité, les poursuites ont été scindées en deux.

« C’est donc la première partie qui a été jugée suivant la procédure de flagrant délit, aboutissant à la condamnation de Tiegnan Amidou et de trois autres personnes, les peines ayant été rendues publiques », a-t-il déclaré.

Lors de la première partie du procès, tenue le mardi 24 décembre dernier, l’accusé principal, Amidou Tiegnan, a été condamné à 15 ans de prison et à une amende de 5 640 000 000 FCFA, le tout ferme. Salifou Ouédraogo a été condamné à 8 ans de prison et à une amende de 347 675 000 FCFA, le tout ferme, Philippe Bayoulou à 6 ans de prison et à une amende de 126 millions FCFA, le tout ferme, et Tarpaga Pétronille Ouédraogo à 11 ans de prison et à une amende de 286 080 000 FCFA, le tout ferme.

La deuxième partie des poursuites, selon le procureur du Faso, « a été déférée par un réquisitoire introductif en date du 21 novembre 2024 au cabinet du doyen des juges d’instruction du pôle ECOFI du TGI Ouaga I et concerne l’ensemble des faits qui n’ont pas été pris en compte dans le dossier de flagrant délit ».

Blaise Bazié a également souligné que « Yé Yaké Camille et toutes les autres personnes impliquées dans l’affaire, citées ou non au cours du procès, sont également visées par cette procédure déjà pendante devant le juge d’instruction ».

Agence d’Information du Burkina

WIS/ata