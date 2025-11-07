Burkina/SEERA 2025 : Le Premier ministre réaffirme le combat pour la souveraineté énergétique, hydrique et alimentaire

Ouagadougou, 7 nov. 2025 (AIB) – Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a réaffirmé, vendredi à Ouagadougou, la détermination du Burkina Faso à conquérir sa souveraineté énergétique, hydrique et alimentaire, des conditions qu’il juge essentielles à l’indépendance et au développement durable du pays.

« Le combat que nous menons est celui de la souveraineté totale : énergétique, pour produire et distribuer une énergie accessible et durable ; alimentaire, pour nourrir nos peuples avec nos propres ressources ; et hydrique, pour maîtriser et préserver notre or bleu dans un environnement de plus en plus aride », a déclaré M. Ouédraogo.

Le chef du gouvernement s’exprimait à l’ouverture de la 6e édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d’Afrique (SEERA), placée sous le thème : « Nexus agriculture–énergie–eau : défis et opportunités ».

Il a indiqué que la souveraineté africaine passe par la synergie entre ces trois piliers essentiels. « Il n’y a pas de souveraineté alimentaire sans souveraineté énergétique et hydrique », a-t-il affirmé, soulignant que les États africains doivent articuler de manière cohérente leurs politiques publiques dans ces domaines étroitement liés.

Selon le Premier ministre, dans un contexte de changement climatique, de pression démographique et de tensions internationales, l’intégration des besoins agricoles, énergétiques et hydriques constitue désormais une condition incontournable pour assurer le développement durable et la stabilité sociale du continent.

M. Ouédraogo a également appelé à une coopération renforcée entre les pays africains, fondée sur le partage des ressources, la mutualisation des savoirs et l’exploitation intelligente des potentialités du continent, afin de transformer les défis actuels en opportunités d’innovation et de progrès.

Le chef du gouvernement a assuré que les recommandations issues des travaux seront examinées avec attention, afin d’orienter les politiques nationales vers une gouvernance intégrée des ressources énergétiques, hydriques et agricoles.

Au programme de cette 6e édition figurent des expositions, des panels et des rencontres B to B. Durant trois jours, du 7 au 9 novembre 2025, plus d’un millier de participants venus de divers horizons proposeront des solutions concrètes au service de la transition énergétique et de la sécurité alimentaire du continent.

Agence d’Information du Burkina

BAK/ata