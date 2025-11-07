Burkina-Bougouriba-Concertation

Bougouriba : Le cadre de concertation provincial échange sur la cohésion sociale et la solidarité nationale

Diébougou, 5 nov. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire Amidou KONATÉ a présidé, le mercredi 5 novembre 2025 à Diébougou, la première session de l’année du cadre de concertation provincial de la Bougouriba. Les acteurs provinciaux ont échangé autour de trois communications portant sur le régime d’assurance maladie universelle et la promotion de la solidarité nationale.

La première communication, présentée par le directeur régional du Travail et de la Protection sociale de Djôrô Djakaridja SOULAMA, a porté sur les modalités du Régime d’assurance maladie universelle (RAMU).

M. SOULAMA a rappelé que le RAMU s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’élargir les prestations de la sécurité sociale à l’ensemble des couches de la population.

Selon lui, sont assujetties au RAMU toutes les personnes physiques résidant au Burkina Faso ainsi que les personnes morales, publiques ou privées, employant au moins un travailleur salarié.

Il a ensuite détaillé les procédures d’affiliation et d’immatriculation.

L’affiliation, a-t-il expliqué, concerne les employeurs et se traduit par la déclaration à la Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU), laquelle délivre un numéro d’affiliation.

L’immatriculation, elle, vise les personnes physiques et leur attribue un numéro individuel d’identification sociale. Sont concernées notamment les travailleurs des secteurs public et privé, les indépendants du formel et de l’informel, les retraités, les personnes indigentes et les membres de leur famille à charge.

Chaque assuré recevra une carte biométrique délivrée par la CNAMU, ouvrant droit aux prestations de soins de santé prévues dans le panier de soins.

Le directeur provincial de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Sié Pascal PODA, est intervenu à travers deux communications.

La première a porté sur le bilan de la 17ᵉ édition du mois de la solidarité, tenue du 4 novembre au 3 décembre 2024 dans la Bougouriba, les défis rencontrés et les perspectives pour la prochaine édition.

Selon M. PODA, la province a mobilisé 1 334 740 F CFA en espèces et plus de 1,5 tonne de vivres (maïs, riz, haricot, spaghetti, etc.), en plus de dons de vêtements, de kits scolaires et de produits d’entretien.

Ces appuis ont permis d’aider 51 ménages de personnes déplacées internes et 23 ménages hôtes vulnérables, de financer la formation de trois femmes à des activités génératrices de revenus et d’offrir des kits scolaires à dix enfants.

Toutefois, l’organisation a connu des difficultés, notamment l’arrivée tardive de l’urne de collecte, une communication insuffisante et la concomitance avec la mobilisation pour l’effort de paix, qui ont limité les contributions de certaines communes.

Pour corriger ces insuffisances, des perspectives ont été retenues, parmi lesquelles la mise en place de comités de mobilisation dans les entreprises et sites d’orpaillage, le dépôt d’urnes dans les marchés et yaars, le parrainage du lancement officiel et la création de boutiques solidaires dans chaque commune.

La deuxième communication du directeur provincial a concerné le mois de la solidarité “Dêmè Sira”, qui signifie “la solidarité en marche” en dioula. Le lancement officiel de cette campagne nationale est prévu pour le quatrième trimestre 2025.

M. PODA a invité les forces vives à s’impliquer activement à travers des causeries éducatives, des dons de sang, des collectes de fonds et la participation à la caravane régionale de solidarité, afin de réussir cette initiative dans la Bougouriba.

Clôturant les travaux, le Haut-commissaire Amidou KONATÉ s’est réjoui de la participation active des acteurs malgré les contraintes organisationnelles. Il a salué la pertinence des échanges et rappelé que le cadre de concertation provincial reste un outil essentiel de dialogue, de coordination et de recherche de solutions durables pour le bien-être des populations.

En rappel le dernier CCP de la Bougouriba s’était tenu en décembre 2023.

Agence d’Information du Burkina

KMG/ata