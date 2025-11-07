Burkina-Liptako-Foire-Régionale-PFNL

Séno: La première foire régionale des produits forestiers non ligneux lancée à Dori

Dori, 6 nov. 2025 (AIB) — Le Secrétaire général de la région du Sahel, Auguste Kinda, a procédé jeudi à Dori, au lancement officiel de la première édition de la Foire régionale des produits forestiers non ligneux (PFNL) du Sahel.

Placée sous le thème : « Contribution des produits forestiers non ligneux à la sécurité sanitaire et nutritionnelle des populations », cette rencontre vise à promouvoir et à valoriser le potentiel des produits issus des ressources naturelles locales.

Cette foire constitue une plateforme de rencontre, d’échange et de commercialisation pour les producteurs, les transformateurs et les commerçants des PFNL venus de différents horizons de la région.

Elle a mobilisé les autorités administratives, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les populations de la ville de Dori, venues nombreuses pour découvrir la richesse et la diversité des produits exposés.

Le directeur régional de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel, Dramane Fogo, a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la continuité de la stratégie nationale de promotion des produits forestiers non ligneux.

Selon lui, la foire de Dori est la deuxième du genre au plan national, après celle organisée à Ouagadougou en 2024. Il a souligné que ces produits, souvent issus des arbres et des arbustes comme le karité, le néré, le tamarinier ou encore le baobab, contribuent à la fois à la sécurité alimentaire et à la résilience économique des populations rurales.

M. Fogo a par ailleurs invité les acteurs du secteur à adopter des pratiques durables, notamment la protection des ressources naturelles, pour assurer la pérennité des PFNL, véritables trésors écologiques et économiques.

Pour le Secrétaire général de la région, Auguste Kinda, les produits forestiers non ligneux tels que le karité, le néré, le tamarin, le baobab, le balanites et le miel, représentent des richesses inestimables pour les communautés rurales.

« Ces produits contribuent à la diversification alimentaire et à la prévention de la malnutrition grâce à leurs apports en vitamines, protéines et minéraux essentiels », a-t-il affirmé.

Il a également mis en avant leur importance dans le renforcement de la sécurité économique des ménages, notamment pour les femmes et les jeunes, qui tirent des revenus substantiels de la transformation et de la commercialisation de ces produits.

Parmi les exposants, Cissé Adjaratou, productrice venue de l’Oudalan, a présenté divers produits dérivés du jujube, du moringa, du baobab et du balanites. Pour elle, cette foire représente une véritable vitrine pour le savoir-faire féminin dans la transformation locale des PFNL.

« C’est une belle opportunité pour nous, femmes rurales, de faire connaître nos produits, d’échanger avec d’autres acteurs et de trouver de nouveaux débouchés commerciaux », a-t-elle confié avec enthousiasme.

Les organisateurs espèrent que cette foire contribuera à renforcer la visibilité des acteurs du secteur et à susciter un plus grand engagement pour la préservation des ressources forestières, gage d’un avenir durable pour les communautés sahéliennes.

