Burkina/Sécurité : Un opérateur économique construit un bâtiment et le mur du commissariat de Béré à hauteur de 105 millions

Ouagadougou, 9 nov. 2024 (AIB)-Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a inauguré samedi un bâtiment de six bureaux et un mur de clôture pour le commissariat de Béré, dans la province du Zoundwéogo, le tout réalisé à un coût de 105 millions de FCFA par le Président-directeur général (PDG) du groupe Ramadan, Hamidou Ouédraogo dit Hamidou carreaux.

Le Président-directeur général du groupe Ramadan, Hamidou Ouédraogo, alias Hamidou Carreaux, a construit, à la demande des élèves et étudiants de la commune de Béré, un bâtiment de six bureaux et un mur de clôture estimés à 105 millions de FCFA, au bénéfice du commissariat local.

Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, ce don qui mérite des éloges, traduit « réellement le niveau de patriotisme que le peuple burkinabè a atteint ».

Le premier responsable du département de la Sécurité a saisi l’occasion pour exprimer la gratitude du gouvernement envers le donateur et a invité les Burkinabè fortunés à suivre l’exemple du PDG du groupe Ramadan.

Le ministre s’est également engagé à résoudre certaines doléances exprimées par les habitants de la commune.

Pour le donateur des infrastructures, Hamidou Ouédraogo, par ailleurs président de la délégation consulaire du Centre, la sécurité doit être l’affaire de tout Burkinabè. C’est pourquoi il a indiqué n’avoir ménagé aucun effort pour réaliser ces travaux au profit de son pays et des habitants de Béré spécifiquement, qui sont ses oncles maternels.

L’opérateur économique a également rendu hommage au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui aime sa patrie et encourage constamment le peuple burkinabè à cultiver l’amour du pays.

« C’est un honneur pour moi, en tant que fils de Béré, de parrainer la cérémonie d’inauguration des ouvrages de ma commune », a déclaré Jules Tapsoba, par ailleurs secrétaire exécutif du Forum des administrations fiscales ouest-africaines.

Après avoir salué l’œuvre du donateur, qui, selon lui, facilitera le travail des policiers et l’accès aux services pour les usagers, M. Tapsoba a souhaité que de telles initiatives s’étendent aux domaines des routes, de la santé et de l’éducation.

Les bénéficiaires directs des infrastructures se sont engagés à travailler d’arrache-pied avec les populations pour une coproduction de la sécurité dans la commune de Béré.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata