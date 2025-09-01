BURKINA-PRESSE-REVUE

Burkina : Religion, insécurité routière, équipements marchands et douanes dominent la Une des journaux burkinabè

Ouagadougou, 1 sept. 2025 (AIB)- La presse burkinabè de ce lundi, commente la sécurité des équipements marchands, la lutte contre l’insécurité routière, le bureau de suivi du transit et la présentation du nouveau bureau de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traore.

« Audience du président du Faso : Le nouveau bureau de la FAIB présenté au chef de l’Etat », titre à sa Une, le quotidien d’Etat, Sidwaya.

Le journal public rapporte dans un communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso que le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a échangé le vendredi 29 août 2025, au cours d’une audience avec le nouveau bureau de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB).

Selon lui, la délégation conduite par le présidium de la FAIB, Imam Boubacar Yugo, dit être venu expliquer les différents projets de l’association et partager avec lui quelques difficultés liées à son fonctionnement.

Le journal privé L’Observateur Paalga soutient que le nouveau bureau de la FAIB est allé témoigner son soutien au capitaine Traoré et l’encourager à travers des prières et invocations afin que la paix revienne au Burkina Faso.

Le quotidien privé Le Pays renchérit que la FAIB est allée soutenir le président du Faso.

Sous un autre registre, le même journal privé laisse voir à sa manchette : « Sécurité routière : Désormais un alcootest pour vérifier le taux d’alcoolémie ».

Pour Le Pays, dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, le ministère de la Sécurité a initié une opération conjointe de l’Office national de la Sécurité routière (ONASER) et de la police nationale, qui s’étend du 10 août au 6 septembre 2025 ciblant dans un premier temps les ville de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou.

Le journal public Sidwaya précise que cette campagne consiste à prévenir les accidents de la circulation routière au Burkina Faso.

Concernant la sécurisation des équipements marchands, le doyen des quotidiens privés, L’Observateur Paalga fait remarquer que la police municipale est en mode veilleur de nuit.

Sur le même sujet, le quotidien d’Etat renseigne qu’un présumé trafiquant d’enfants a été appréhendé à la gare de l’Est.

« Bureau de suivi du transit : Garde-à-vous vous, le DG des Douanes arrive ! », s’exclame à sa Une le même journal privé.

Le confrère révèle que le directeur général des douanes, Yves Kafando accompagné de ses collaborateurs, ont effectué dans la nuit du vendredi 29 août 2025, une visite surprise et inopinée à trois sites du Bureau de suivi du transit (BST).

Selon le journal public Sidwaya, cette sortie a concerné le BST situé sur l’axe Ouagadougou-Dakola et sur la voie de contournement afin de toucher du doigt les conditions de travail des agents chargés de la canalisation des véhicules de transit vers les bureaux intérieurs.

Et au quotidien privé L’Observateur de laisser lire à sa première page : « Visite nocturne du général Kafando à ses troupes ».

