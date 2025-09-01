*Koulpélogo : Le Haut-Commissaire ouvre la première session 2025 du COPROSUR*

*Ouargaye, 29 août 2025 (AIB) – Le Haut-Commissaire de la province du Koulpélogo Saïdou Ouédraogo a présidé ce vendredi à Tenkodogo, la première session ordinaire 2025 du Conseil provincial de secours d’urgence et de réhabilitation (COPROSUR).*

Dans son discours d’ouverture, le Haut-Commissaire, en sa qualité de président du Conseil, a exprimé sa profonde gratitude aux participants pour leur engagement et leur présence. Il a rappelé que la province fait face à des défis sécuritaires et humanitaires majeurs, lesquels entravent l’accès de la population aux services sociaux de base.

Tout en saluant la résilience des populations ainsi que les efforts des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), il s’est réjoui du retour progressif de personnes déplacées internes dans certaines localités.

Les travaux de cette session ont été marqués par plusieurs communications, portant notamment sur l’historique du Conseil national de secours d’urgence (CONASUR), le dispositif national de gestion des personnes déplacées internes (PDI) et l’état des lieux des activités menées par le COPROSUR du Koulpélogo.

Le Haut-Commissaire a invité les membres du Conseil à l’unité et à la solidarité afin de relever les défis restants, tout en réitérant sa reconnaissance à l’ONG WHH pour son appui constant.

