Kadiogo/Reboisement : plus de 100 pieds de manguiers mis en terre

Komsilga, 31 août 2025 (AIB)- La douzième édition de l’initiative conjointe de reboisement menée par le groupe Albouchra et Savane Médias a eu lieu le dimanche 31 août 2025 dans la ferme de Boubacar Sidnaaba Zida, sis dans la Commune de Komsilga.

Plus de 100 pieds de manguiers de variété lippens destinés à la transformation et à l’exportation ont été plantés pour le bonheur de la population.

« C’est un jour mémorable pour la communauté locale et pour moi. Planter un arbre, c’est comme mettre un enfant au monde. Aujourd’hui nous avons planté des manguiers mais vous trouverez aussi des variétés de plantes présentes dans la ferme telles que du citron chinois, de tangelo, de banane plantain et bien d’autres espèces, », a déclaré le Président directeur général de Savane Médias, Boubacar Sidnaaba Zida.

Selon lui, l’arbre nourrit, soigne et protège. Et c’est un devoir d’en prendre soin dès maintenant.

Pour Amadé Adama Soro, président du groupe Albouchra, depuis 2011, le groupe mène des campagnes annuelles de reboisement à travers le Burkina Faso. Il estime que c’est une nouvelle étape franchie avec cette édition en collaboration avec le groupe Savane Médias.

« C’est une manière de contribuer à l’effort national de plantation de 20 millions d’arbres en 2025, conformément à l’appel du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, visant à reverdir le pays et à lutter contre la désertification », a-t-il souligné.

