Burkina/Promotion des activités féminines: Une association échange sur l’autonomisation des femmes déplacées de Marcoussis

Ouagadougou, 1er mars 2025 (AIB) – En prélude à la célébration du 8 Mars marquant la journée internationale des droits des femmes, Lions club Ouagadougou Rubis a échangé, samedi à Marcoussis, dans l’arrondissement 9 avec les femmes déplacées internes sur leur autonomisation sociale.

« Pour la troisième année consécutive, Lions club Ouagadougou Rubis est venu s’entretenir avec les femmes à statut de Personnes déplacées internes (PDI) de Marcoussis », a affirmé la présidente du Lions club Ouagadougou Rubis, Zalissa Koumaré/Ouillio. Pour elle, depuis quelques années, le site de Marcoussis dans l’arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou regroupe plusieurs femmes déplacées et il était important pour son association, d’échanger avec celles-ci sur leurs conditions de vie.Mme Koumaré s’exprimait samedi, au cours d’une journée d’échanges qui a pour thème « Résilience et autonomisation : Reconstruire sa vie malgré les défis », en marge de la célébration anticipée de la journée internationale des droits des femmes. Elle a, par ailleurs, précisé que les entretiens avec les femmes déplacées sur la promotion de leurs Activités génératrices de revenus (AGR) se déroulent chaque année au mois de mars. La présidente du Lions club Ouagadougou Rubis a expliqué que trois sous-activités ont ponctué la journée d’échanges.

Il s’agit de la communication sur la résilience et l’autonomisation de la femme, d’un don d’une tonne de riz, d’une centaine de paquets de spaghetti, de plus 750 vêtements pour enfants et femmes et d’un repas communautaire au profit de 500 personnes à ce début du mois de jeûne.

« C’était des femmes, qui à l’origine, dans leurs villages étaient occupées dans l’élévage, le commerce, la maraiche culture et qui sont à Ouagadougou, du fait de l’insécurité », a-t-elle confié.Selon Zalissa Koumaré/Ouillio, sa structure a jugé nécessaire d’échanger avec ces mères et sœurs pour leur accompagner, afin qu’elles puissent continuer à entreprendre comme elles le faisaient au village. Elle dit être soutenue par le ministère en charge de la Femme, à travers sa communication sur les rudiments nécessaires pour l’obtention des microcrédits aux femmes, afin qu’elles puissent mener à bien leurs activités.

« Notre démarche a été bien appréciée par les femmes PDI. Je pense que nous allons revenir pour la concrétisation de ces financements à leur profit », a ajouté Mme Koumaré. Saisissant l’occasion, l’association a encouragé les femmes PDI à entreprendre des AGR et à aller vers le ministère en charge de la Femme pour leurs accompagnements.

Elle a également insisté sur l’entrepreneuriat féminin et la formation sur les différentes activités à mener tout en leur exhortant à ne pas céder au découragement au regard de leur situation.Le responsable des PDI de Marcoussis, Souleymane Nacanabo s’est dit satisfait du geste posé par l’association qui selon lui, constitue une bouffée d’oxygène pour les femmes. M. Nacanabo a assuré que les échanges des hôtes du jour avec les femmes vont leur permettre d’exercer des AGR et de se prendre en charge.

Il a aussi invité les autres associations à emboîter les pas du Lions club Ouagadougou Rubis qui prône le bien-être des PDI dans la société.La PDI, Minata Belem qui excellait dans le tissage dans son village situé au Nord du Burkina Faso, a salué l’initiative de l’association qui va leur permettre de trouver un métier. Sa collègue, Sadia Komi, originaire de la même région et qui était dans l’élévage des animaux, a, quant elle, sollicité un soutien financier pour mener à bien son activité qui lui est bénéfique.

