Passoré/JEPPC 2025 : Les corps constitués lancent officiellement les activités de la deuxième phase à Yako

Yako, 8 oct. 2025(AIB)-La Secrétaire générale de la province (SGP) du Passoré, Noélie Béréhoumdougou/Kaboré a présidé le lundi 6 octobre 2025, au nom du Haut-commissaire, la cérémonie du lancement officiel des activités marquant la célébration de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne(JEPPC).

Le lancement a été marqué par une montée des couleurs dans l’enceinte de la direction provinciale de l’Enseignement secondaire de la Formation professionnelle et technique (DPESFPT) du Passoré.

Les corps constitués se sont mobilisés le lundi 6 octobre 2025 à Yako, dans la cour de la Direction provinciale de l’Enseignement secondaire de la Formation professionnelle et technique (DPESFPT) du Passoré pour une cérémonie de montée des couleurs, en vue donner le top de départ des activités de la célébration de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) dans la province.

Peu après la montée des couleurs, le directeur provincial de l’Enseignement secondaire de la formation professionnelle et technique, Mimtiri Oualbéogo a fait une brève présentation de la direction aux corps constitués de la province.

Dans ses explications, il ressort que la structure compte 8 services fonctionnels, 31 agents, 105 établissements et 1200 enseignants.

Outre la cérémonie de montée des couleurs, la deuxième phase des JEPPC 2025 au Passoré sera marquée par une collecte de fonds pour soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo, une journée de don de sang et de salubrité au centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Yako avec une conférence sur le thème : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ».

Agence d’information du Burkina

