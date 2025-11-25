Burkina : Ousmane Dicko, ex-cadre du GSIM appelle les terroristes à déposer les armes

Ouagadougou, 25 nov. 2025 (AIB)-«La guerre est entre vos mains. Revenez à la raison et laissez le Burkina Faso retrouver sa paix d’antan », a lancé l’ancien cadre du GSIM, Ousmane Dicko alias Abdoulaye Kontaane (28 ans), aux chefs terroristes qui mènent une guerre contre leur propre pays depuis une décennie. Sauvé par l’humanité et le professionnalisme des Forces combattantes, l’homme au palmarès très sombre exhorte ses anciens compagnons à croire à la sincérité de son message et à mettre fin aux souffrances des populations innocentes.

Ousmane Dicko, alias Abdoulaye Kontaane, ancien cadre du groupe terroriste Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), plus connu sous le nom de Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), est revenu à la raison grâce aux Forces combattantes.

Capturé le 15 août 2025 à la suite d’une bataille dans le Goulmu ayant coûté la vie à 52 de ses hommes soit la moitié de son effectif, Ousmane Dicko, blessé, a été épargné grâce à la magnanimité des soldats et a reçu des soins appropriés.

Les Forces combattantes ont également soigné son mental en faisant venir des érudits de l’islam pour lui expliquer que tuer, violer, détruire, voler ou chasser des populations de leurs villages n’était pas du jihad, mais un mal gratuit fait à son prochain.

Trois mois plus tard, remis physiquement et psychologiquement, Ousmane Dicko appelle les terroristes, en particulier leurs chefs, à revenir sur le droit chemin afin de mettre fin à cette guerre qui n’a que trop duré.

« À tous les chefs terroristes, à tous ceux qui sont en brousse et qui savent qu’ils sont des chefs : la guerre est entre vos mains, car c’est vous qui commandez les hommes et c’est à cause de vous qu’elle perdure. Je vous prie de revenir à la raison et de permettre au pays de retrouver sa paix d’antan. Aidez-nous à mettre fin à cette guerre, à ramener la paix dans notre pays, parce qu’elle a trop détruit et qu’elle a trop duré », a lancé Ousmane Dicko.

Il a exhorté les jeunes à ne pas suivre les discours mensongers et les propositions alléchantes des recruteurs, car la vie en brousse n’est que péché et souffrance.

« J’ai maintenant les yeux ouverts et je souhaite que nous revenions sur le droit chemin pour sortir notre pays de cette guerre inutile et le reconstruire ensemble », a déclaré Ousmane Dicko, espérant que son témoignage serve d’exemple.

Celui qui avait supplié les Forces combattantes de l’épargner ne tarit pas d’éloges à leur endroit.

« Je suis très ému, car je ne pensais pas que moi, Abdoulaye Kontaane, leader terroriste, si je me retrouvais entre les mains des FDS, ils allaient m’exécuter automatiquement. Mais voilà que, malgré le fait qu’ils savent qui je suis, ils ne m’ont pas tué et, en plus, ils m’ont bien traité. Al Hamdoulaye ! Les FDS m’ont aussi montré, de A à Z, que tout ce que je faisais n’était pas bien », a-t-il conclu.’

Agence d’Information du Burkina